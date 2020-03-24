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安倍與國際奧會主席通話 提議東奧延後一年
首頁 / 運動

東京奧運如何定案 國際奧會面臨壓力

最新更新：2020/03/24 19:04

（中央社東京24日綜合外電報導）武漢肺炎疫情大流行，國際奧林匹克委員會將在4週內就東京奧運可能方案做出決定，但遭到運動員批評太慢，美國也呼籲延期賽事，被要求加快腳步的國際奧會面臨排山倒海的壓力。

加拿大和澳洲宣布將不派運動員參加今夏的東京奧運後，美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee）也指出，延後賽事是最佳途徑。

越來越多國家的奧委會和體育組織，包含世界田徑總會（World Athletics）在內，紛紛喊話延後原定7月24日展開的東京奧運，如今看來延期舉行的決定將無可避免。

國際奧會（International Olympic Committee，IOC）正在研擬包含延期選項的各項因應措施，他們依然認為在原定奧運開幕前4個月做出決定「為之過早」，並表示將在4個星期內定案。

國際奧會資深官員龐德（Dick Pound）告訴法新社：「我對國際奧會態度的解釋是，他們不想取消，也不認為他們能照原定7月24日展開賽事，所以可能的決定就是延期。」

日本政府稍早表示，首相安倍晉三和國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）今天將於格林威治時間11時（台灣時間24日晚間7時）舉行電話會議，商討東奧懸而未決的命運。

美國奧會指出，有1780名美國運動員填了問卷調查，其中有68%的受訪者表示，他們不認為東京奧運可以如期地公平舉行，並傾向將賽事延期。

武漢肺炎疫情已經打亂了各項體育賽事，其中包含奧運資格賽，同時也讓運動員的訓練變得困難且危險，因為他們要冒著感染或傳染病毒的風險。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1090324

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