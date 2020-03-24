安倍提議東奧延後一年舉辦 國際奧會將開會討論

（中央社記者楊明珠東京24日專電）受到武漢肺炎疫情影響，東京奧運是否延期引起關注。日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫通電話，提議延後一年舉辦。傳國際奧會將召開臨時執委會。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球迅速蔓延的影響，原訂今年7月24日開幕的東京奧運面臨改期。

日本放送協會（NHK）報導，今晚8時（台灣時間晚間7時）安倍與巴赫（Thomas Bach）通電話時表示，考慮到選手的準備期間，提議讓東京奧運延後約一年舉辦。

今晚安倍與巴赫舉行電話會談，東京奧運組織委員會會長森喜朗、東京都知事小池百合子、日本奧運大臣橋本聖子等人也參與。

安倍向巴赫表示，針對東京奧運舉辦的日期等，希望IOC能儘速做出決定。

安倍曾說要以完整的形式舉辦東奧，被視為堅持「不延期、非無觀眾的情況下」舉辦，日前IOC做出「延期但不停辦」的決策，安倍認為這符合他所說的以完整的形式舉辦東奧的方針，他在電話會談中表達對IOC的謝意。

NHK報導說，IOC相關人士透露，巴赫與安倍舉行電話會談後，IOC將召開電話形式的臨時執委會研議東京奧運的舉辦事宜，會議結果備受關注。（編輯：陳永昌）1090324