東奧延後一年 國際奧會臨時執委會全數同意

（中央社記者楊明珠東京24日專電）武漢肺炎疫情在全球迅速蔓延，日本首相安倍晉三今晚與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫通電話，提議東京奧運延後一年舉辦，巴赫同意。國際奧會召開臨時執委會也全數同意。

今晚8時（台灣時間7時）安倍與巴赫（Thomas Bach）通電話時表示，考慮到全球的選手要以最佳狀態參賽，需要準備期間，加上舉辦一場能給觀眾感到安全、安心的奧運，因此提議東京奧運延後約一年舉辦，希望IOC就此考慮。

在與巴赫電話會談後，安倍在首相官邸（行政中心）對媒體表示，首先是與巴赫確認，東奧不停辦，提出東奧延後約一年的建議後，獲得巴赫100%同意的回答，雙方同意東奧最晚在2021年夏天前舉辦。

安倍說，鑑於目前2019年冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延的情況，研判今年內難以舉辦東奧，所以提議延後約一年。

巴赫在與安倍舉行電話會談後，國際奧會（IOC）隨即召開臨時執行委員會討論，全會一致同意東奧延後約一年。

今晚安倍與巴赫舉行電話會談，東京奧運組織委員會會長（主席）森喜朗、東京都知事小池百合子、日本奧運大臣橋本聖子等人也列席參與電話會談。

小池隨後對媒體表示，巴赫在電話會談中說，東奧聖火已在日本（本月20日從希臘雅典運抵日本），這是連帶關係的象徵，也是勝利的象徵，成功辦好奧運象徵人類戰勝2019年冠狀病毒。

小池強調，當前東京戰勝（武漢肺炎）疫病是最大的目標，世界各國所發生的事，日本也可共享各種智慧與見解，在明年夏天之前戰勝疫病是世界共同的目標，這是今天的電話會談所獲得的重大成果。（編輯：韋樞）1090324