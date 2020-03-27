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索沙挨4發全壘打失7分 兄弟熱身賽勝悍將

最新更新：2020/03/27 18:39

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒中信兄弟和富邦悍將今天在洲際棒球場進行的自辦熱身賽，悍將洋投索沙投4局，就被張志豪、詹子賢、蘇緯達及高宇杰聯手轟出4發全壘打，終場兄弟以10比4奪勝。

悍將今天推出去年「最強洋投」索沙先發，不過1局下被張志豪轟2分砲、詹子賢轟陽春砲，3局下被蘇緯達轟2分砲，4局下再被高宇杰敲陽春砲。總計索沙投4局，被敲8支安打，包含4發全壘打，失7分。

索沙去年在中職出賽12場都是先發，拿下8勝2敗，防禦率僅1.56，之後去韓職SK飛龍隊發展；索沙今年回到中職，之前在官辦熱身賽出賽3場，拿下3勝0敗，防禦率僅1.93，表現不錯。

第5局兄弟攻下1分後，7局下岳東華、陳文杰、陳子豪接連敲出安打，加上對方失誤，再得2分，終場兄弟就以10比4擊退悍將。

悍將打線則是2局上高國麟敲出陽春全壘打，4局上蔣智賢再開轟陽春砲；6局上高國輝、申皓瑋敲出安打後，戴培峰再敲1分打點安打；8局上林益全、高國輝及林哲瑄也都敲安打，攻下1分。

兄弟先發投手周磊投4.2局，被敲4支安打，包含2發陽春全壘打，投3次保送、3次三振，失2分。（編輯：吳協昌）1090327

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