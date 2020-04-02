穀保3投手賞普門13K U18東岸聯盟4連勝

（中央社記者謝靜雯台東2日電）東岸聯盟U18棒球邀請賽，穀保家商隊今天與普門中學交手，穀保3任投手林子崴、劉予承、林昱珉聯手壓制，僅讓對手敲2安、送出13K，王順和開轟，率隊以3比0拿下預賽4連勝。

2020年U18東岸聯盟賽事，為5月國內青棒選拔賽開打前最後一個盃賽，穀保家商分兩隊參賽，穀保家商隊陣中有8名去年U18世界盃棒球賽國手，新北市聯隊則以穀保為主體，加入鶯歌工商、秀峰高中球員組成。

B組預賽穀保家商隊今天與普門中學交手，穀保讓3名投手輪流登板，林子崴先發投3局僅被敲出1支安打，投出5次三振，劉予承接手中繼3局，沒被敲出安打、飆出4次三振，林昱珉後援3局，僅被敲出1支安打、投出4次三振，3人聯手壓制對手打線。

穀保家商2局靠著王順和全壘打先馳得點，5局再靠著保送、失誤、周委宏、王威倫接連安打，拿下第2分，9局王威倫再敲內野安打，替球隊多添保險分。

穀保家商總教練周宗志表示，拿下今天比賽勝利，已經確定打入決賽，今天讓3名投手輪流登板調整，目前球隊的備戰調整進度為體能期，今天投手群可以有效壓制，算是發揮得不錯；穀保家商明天分組預賽最終戰將於台東體中（東體紅）隊交手，爭取分組第一名。（編輯：管中維）1090402