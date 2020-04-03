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U18東岸聯盟台東聯隊搶勝 奪王貞治青棒縣內代表

最新更新：2020/04/03 15:13

（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟「台東內戰」，台東聯隊與成功商水交手，兩隊都開轟，台東聯隊葉銘輝7局好投壓制，令教練團「驚豔」，鍾國華開轟，終場以9比1、7局拿勝，也拿下王貞治盃台東縣代表權。

東岸聯盟U18棒球邀請賽預賽最後一天賽程，今天台東聯隊（台東體中）與成功商水交手，賽前協調好將當作王貞治盃青棒賽縣內選拔賽，獲勝隊伍代表台東縣參加玉山盃青棒賽（小馬青棒國內選拔）。

台東聯隊派出下勾投手葉銘輝先發，雖然2局被敲出陽春砲，但是及時回穩，沒有多掉分數，比賽後半段越投越穩，總計用79球投7局，被敲3支安打，投出2次三振、2次觸身球保送，失掉1分責失分，率隊拿下關鍵勝利。

台東聯隊2局下半鍾國華開轟、幫助球隊扳平比數，也打出球隊氣勢，台東聯隊單局5安、2保送，一口氣打了10人次，攻下6分大局，台東聯隊4局再靠著觸身球保送、安打、失誤，拿下1分，5局靠著 失誤、接連安打，多添2分保險分。

台東聯隊總教練葉明嘉直誇先發投手葉銘輝表現「驚豔」，從高中棒球聯賽（木棒組）賽事，就一直維持穩定表現，也提到鍾國華打擊有力量，但擊球率不夠高，是需要加強的地方。

台東聯隊（台東體中）拿下今天比賽勝利，確定將代表台東縣隊參加王貞治盃青棒賽，葉銘輝依然是球隊倚重的投手戰力，接下來還會另外舉辦縣內選拔賽，選出玉山盃青棒選拔賽代表隊。（編輯：張芷瑄）1090403

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