TOTO盃少棒賽開打 新北翁承羿敲逆轉安勝竹市

（中央社記者楊啟芳台北9日電）109年TOTO盃全國少棒錦標賽今天在台南登場，爭取小馬聯盟世界賽代表權，新竹市雖然一開始取得領先，不過7局下新北市展開反攻，翁承羿敲出逆轉2打點安打，助隊8比7奪勝。

TOTO盃少棒賽是美國小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽國內選拔賽，今年受到武漢肺炎疫情影響，進行閉門賽事。TOTO盃少棒賽將從今天進行至16日冠軍戰，在台南善化球場、亞太棒球村2個地方進行。

新竹市交手新北市的比賽，新竹市2局上攻下大局，江宇恩敲出1打點三壘安打後，之後再接連出現5支安打，得6分；4局上再添1分，取得7比0領先。不過5局下新北市開始進行反攻，翁承羿敲出1打點安打，6局下洪偉哲再敲1打點二壘安打。

7局下新北市更是絕地大反攻，一共打了9個人次，出現4支安打、3次四死球，在落後1分時翁承羿一棒敲出逆轉2打點三壘安打，終場就以8比7逆轉擊退新竹市。此戰翁承羿4打數敲3支安打，包辦3分打點，表現最為突出。

嘉義縣交手新竹縣的賽事，雖然新竹縣1局上先攻下1分，不過2局下嘉義縣接連出現4支二壘安打、1支三壘安打，得4分；4局下包含張哲豪2分打點安打在內，再攻下3分。

5局下、6局上雙方各得1分，6局下嘉義縣的戴逸安轟出2分全壘打，加上對手失誤及林暐翔1打點安打，總共攻下4分，終場嘉義縣就提前在第6局以12比2擊退新竹縣。（編輯：方沛清）1090409