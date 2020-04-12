被選為首戰先發很幸運 索沙：希望感動全世界

（中央社記者楊啟芳桃園12日電）中華職棒富邦悍將隊今天本來要在桃園球場出戰樂天桃猿，推出索沙先發，連2年擔任球隊首戰先發，不過因雨延賽。他認為自己非常幸運，會認真打好每一場球，感動全世界。

悍將本季洋投有索沙、羅力、伍鐸及包林傑，開季名單則是先帶索沙及伍鐸，今天首戰本來要推出索沙打頭陣，不過因雨延賽。索沙說，心情沒有受到延賽影響，今天在牛棚練投感覺不錯，維持在可以投球的感覺。

索沙去年展現十足壓制力，出賽12場都是先發，拿下8勝2敗，防禦率僅1.56。索沙今年再度擔任球隊首戰的先發投手，雖然沒有打成，他說：「覺得非常幸運，但我認為球隊每個投手都準備好了，大家都可以勝任，只是剛好選到我，會好好加油。」

現在世界各地受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，只剩中職能順利開季，來自多明尼加的索沙表示，「家鄉的朋友都很欣慰中職還是能如期開始，相信球迷都可以透過網路專注中職和悍將的比賽，我們只要繼續認真打每一場球，就可以感動全世界的球迷，讓大家一起享受中華職棒。」

中職閉門開打，看到桃園棒球場觀眾席上的假人，索沙笑說，非常有趣，有觀眾在上面的感覺，雖然沒有開放觀眾，但「還是會做好該做的事情。」（編輯：管中維）1090412