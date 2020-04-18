米蘭達7局優質先發 兄弟屠獅奪2連勝

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽，中信兄弟先發投手米蘭達先發7局僅失2分，飆出10次三振，加上江坤宇演出生涯首轟，終場以6比2擊退統一獅隊，奪下2連勝。

獅隊3局上先展開攻勢，林靖凱敲安打、潘傑楷獲保送後，江亮緯犧牲觸擊，形成二、三壘有人，之後陳傑憲擊出滾地球，帶有1分打點。

不過3局下兄弟也發動一輪攻勢，二壘有人時陳文杰敲出二壘安打，帶有1分打點，之後王威晨敲安打、吳東融獲保送形成滿壘，詹子賢擊出投手前滾地球，不過費爾本發生傳球失誤，奉送1分，林智勝再敲2打點安打，兄弟4比1領先。

雖然7局上獅隊陳鏞基敲1打點二壘安打，追回1分；不過8局下兄弟新秀江坤宇敲出2分砲，形成生涯首轟，終場兄弟就以6比2擊退獅隊，奪下2連勝，送給獅隊4連敗。

雙方此戰都推出洋投先發，兄弟派出有大聯盟經驗的米蘭達，獅隊則是蝴蝶球左投費爾本。米蘭達主投7局，僅被敲出3支安打，飆出10次三振，失2分，演出優質先發，奪下勝投，也獲選為單場MVP。

米蘭達賽後表示，「非常感謝所有同伴們，讓我可以拿下這場勝利，也非常感謝球隊給我機會來到台灣打球，跟同伴相處得非常好」。（編輯：張芷瑄）1090418