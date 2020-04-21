索沙坦言不喜歡郭嚴文反應 觸身球衝突說抱歉

（中央社記者謝靜雯新北21日電）富邦悍將隊洋投索沙談19日觸身球砸樂天桃猿隊郭嚴文，引板凳清空衝突；他解釋，原本想投內角壓迫打者，但不喜歡郭嚴文的反應，後來出現觸身球衝突，對曾豪駒和郭嚴文感到抱歉。

中職富邦悍將隊與樂天桃猿隊19日在桃園棒球場交手，4局上半桃猿隊質疑悍將打者林哲瑄球棒有認證問題，4局下半，悍將隊索沙對郭嚴文連投4顆壞球，最後一顆砸在郭嚴文的臀部，兩隊板凳清空，索沙與桃猿隊投手陳禹勳有肢體衝突。

索沙今天解釋19日衝突的始末，他不認為觸身球保送和上半局自家打者球棒被檢舉有關係，也提到郭嚴文是強打者，剛開始只是想要投內角球壓迫郭嚴文的打擊，並沒有要投觸身球，但2壞球後看到郭嚴文的反應有點不開心，後來的觸身球並非捕手林宥穎的意思。

索沙表示，當下觸身球爭議、兩隊板凳清空，自己情緒也比較高漲，對桃猿隊總教練曾豪駒、打者郭嚴文也要說聲抱歉。至於動手推陳禹勳，索沙表示，當下看到陳禹勳衝上場，不知道會發生什麼事，所以才有那個反應。

中華職棒全球率先開打，板凳清空也吸引美媒、日媒關注，索沙表示，事發過後有許多各界不同的評論，有好的也有不好的評論，「一笑置之」。（編輯：張雅淨）1090421