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哈登大三元仍遭快艇逆轉 籃網本季首度連敗

2022/1/2 18:20
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（中央社紐約1日綜合外電報導）哈登今天繳出「大三元」成績單，但美國職籃NBA布魯克林籃網卻在主場遭洛杉磯快艇以120比116逆轉，吞下本季首次的連敗。

這場比賽打到第4節剩下5分57秒時，快艇還以92比105落後13分，但他們此時打出28比11攻勢，之後兩度扳平比數，並在哈登（James Harden）三分線外出手落空後，靠溫斯羅（Justise Winslow）上籃得手，以114比113將比數超前。

終場前42.9秒，強生（James Johnson）未能投進三分球，曼恩（Terance Mann）則在比賽剩下23.5秒時砍進一記三分彈，讓快艇117比113領先達4分，即便杜蘭特（Kevin Durant）在比賽結束前7.3秒兩罰中1，將落後縮小到兩分差距，但快艇的傑克森（Reggie Jackson）隨後兩罰俱中，讓球隊鎖定勝利。

快艇的布萊索（Eric Bledsoe）此役在第4節攻下10分，最終攻下他本季新高的27分，是球隊這場比賽得分最高的球員，傑克森、曼恩都貢獻了19分，柯菲（Amir Coffey）攻下14分，替補的溫斯羅、恩尼斯（James Ennis III）分別獲得11分、10分。快艇今天贏球，拿下近9場比賽的第3勝，此役他們的整體投籃命中率達4成88，關鍵的第4節還有14罰12中的表現。

哈登今天有34分、12籃板、13助攻的「大三元」演出，他先前曾因觸發NBA針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）制訂的健康暨安全條例而不得出賽，在重返賽場後，他在4場比賽中3度拿下大三元。

哈登今天上半場手感不佳，10次出手只命中2球，但他在第3節暖機完成，單節攻下16分，讓籃網一度領先11分，3節打完也以87比80，帶著7分領先進到末節。

杜蘭特今天為籃網挹注28分，並抓下9個籃板，米爾斯（Patty Mills）貢獻17分，克萊克斯頓（Nic Claxton）有13分、10籃板的「雙十」成績，但籃網仍吞下主場3連敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1110102

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