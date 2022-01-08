桃猿隊第2階段訓練開始 確定簽下洋投索沙

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職樂天桃猿隊今天開始第2階段訓練，包括陳冠宇、曾仁和等約50名球員參加，為2月初正式開訓做準備；此外，桃猿隊也宣布目前已確定4名洋投，其中洋投索沙正進行相關程序。

桃猿隊將在2月5日正式開訓，不過今天先針對年輕球員在嘉義縣立棒球場展開訓練，去年加入球隊的前旅外投手陳冠宇、曾仁和也到場，約有50名球員參與。今天訓練開始前，領隊浦韋青、總教練曾豪駒先率領全員拜拜，育成部主管沈鈺傑也首度披猿袍亮相。

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此外，桃猿隊外籍戰力部分，先前已公布過會與去年的洋投霸林爵、豪勁及狂威續約，桃猿隊表示，預計霸林爵及豪勁將在1月底抵台、狂威是在2月初；至於一直在接觸的前富邦悍將隊洋投索沙，「正在進行相關來台程序，全速處理各項來台事宜。」另外也會持續物色第5名洋將。

索沙從2019年效力悍將，當時出賽半季就拿下8勝；2020年繳出29場出賽、15勝5敗、防禦率3.38的佳績；不過去年僅出賽2場，就因左膝十字韌帶傷勢需要動刀，並在去年5月返美治療，球季提前報銷，直到去年底在多明尼加冬季聯盟復出。（編輯：戴光育）1110108