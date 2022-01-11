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王勝偉不再當工具人 回老本行守游擊

2022/1/11 16:11（1/11 16:21 更新）
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野手王勝偉（右）、陽耀勳（左）11日正式加入富邦悍將隊重訓營，談起新球季守備位置安排，悍將隊首席教練黃泰龍表示，王勝偉過往的價值在游擊，希望他可以固定在游擊位置。中央社記者謝靜雯攝 111年1月11日
野手王勝偉（右）、陽耀勳（左）11日正式加入富邦悍將隊重訓營，談起新球季守備位置安排，悍將隊首席教練黃泰龍表示，王勝偉過往的價值在游擊，希望他可以固定在游擊位置。中央社記者謝靜雯攝 111年1月11日
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（中央社記者謝靜雯新北11日電）野手王勝偉、陽耀勳今天正式加入富邦悍將隊重訓營，談起新球季守備位置安排，悍將隊首席教練黃泰龍表示，王勝偉過往的價值在游擊，希望他可以固定在游擊位置。

37歲王勝偉、38歲陽耀勳今年球季改效力中職富邦悍將隊，今天正式投入悍將隊重訓營，悍將隊首席教練黃泰龍受訪表示，兩人的體態和身體狀況都保持得滿好的，今天跟著年輕球員訓練，「從他們身上看到不服老的精神，進度不輸年輕人，是看起來年輕的老人。」

黃泰龍期許兩人的加入，可以刺激年輕球員，讓年輕球員看到將近40歲的資深學長還這麼有活力，年輕人也要加把勁，希望他們帶領球隊打出一波新的氣象。

黃泰龍提到，王勝偉雖然前兩年在兄弟出賽機會少，但一直保持高昂的鬥志、維持訓練，希望他的精神，可以讓年輕球員學習。

王勝偉的加入會不會影響內野守備位置的安排，黃泰龍表示，希望王勝偉不用再當工具人、固定守游擊，「他的身手、他過往的價值是在游擊，這些年守二壘，不是熟悉的老本行，守起來也有點辛苦。」

黃泰龍表示，王勝偉固定游擊，年輕球員至少要增加1至2個守備位置，目前悍將陣中游擊手位置還沒有固定，開放老中青競爭，除了王勝偉之外，楊晉豪、李宗賢等人也都是競爭人選。

黃泰龍特別點名對楊晉豪有期待，楊晉豪在高中時期球探評價很高，進到職棒這些年因為傷痛，可能對自己的期望沒有這麼高，也一直鼓勵他，既然當初是以第一指名被選入，代表一定有長處，要對長處有信心，找回業餘時期打球的快樂、想法簡單一點，不要太複雜。（編輯：張雅淨）1110111

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