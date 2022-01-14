陳聖平與悍將一起訓練 新球季盼三振率降低

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（中央社記者楊啟芳新北14日電）美國職棒響尾蛇隊21歲小將陳聖平近期都會到新莊棒球場與富邦悍將一起練習，也會接受總教練丘昌榮指導，談到新球季目標，陳聖平表示，希望三振率可以降低，打擊更穩定。

陳聖平今天接受媒體訪問時表示，因為家住桃園離新莊球場不遠，加上之前就認識悍將總教練丘昌榮，球隊中也有很多認識的球員，所以從上星期開始都跟著悍將一起訓練，丘昌榮也會指導陳聖平打擊。至於接下來何時回美國，他表示，還要等球隊通知。

去年是陳聖平的職業生涯第一個完整球季，從低階1A層級開季，不過季中一度被降回新人聯盟，兩個聯盟總計出賽83場，308打數敲出61支安打，包含6發全壘打，吞下122次三振，打擊率1成98。

陳聖平並不滿意去年成績，「三振率有點高，希望今年可以降低，打擊可以更穩定一點，守備也能更穩定。」2020年小聯盟賽季因為疫情取消，因此去年是陳聖平第一個完整球季，他坦言，打到後面會很疲勞，要自己找方法調適，而且一開始是從低階1A起步，「我高中畢業就沒有比賽了，一開始覺得球很快，變化球也很難打。」

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除了技術上累積經驗，陳聖平的英文能力也大幅進步，他笑說，去年自己沒有翻譯，雖然有很會講英文的隊友林家正，不過因為內野、捕手練習都是分開的，因此大部分時間與教練、隊友溝通都要靠自己。

不過陳聖平指出，英文進步最重要的就是「敢講」，「只要敢講，他們也不會排擠什麼的，我會主動跟他們聊天，個性滿重要的，因為我不會怕尷尬。」（編輯：屈享平）1110114