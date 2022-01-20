高中以下學生體適能 調查：納入超額比序見成效

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體育署20日公布1份高中以下學生健康體適能數據，副署長林哲宏（中）表示，學生體適能表現有逐年上升趨勢，又以心肺適能的表現增幅最大，代表學生逐漸養成運動習慣。中央社記者黃巧雯攝 111年1月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）體育署今天公布1份高中以下學生健康體適能數據，呈現逐年上升趨勢，心肺適能的表現增幅最多；國中教育會考納入超額比序採計體適能就學區，體適能表現優於未列入就學區。

為了解學生健康體適能數據變化，體育署去年委託中山大學執行「學生健康體適能大數據分析計畫」，分析98學年度至107學年度逾1936萬筆學生體適能檢測項目的數據資料。

檢測項目包括身體組成（身體質量指數及腰臀圍比）、瞬發力（立定跳遠）、肌力及肌耐力（屈膝仰臥起坐）、柔軟度（坐姿體前彎）、心肺耐力（跑走，男生1600公尺、女生及國小男生800公尺）。

體育署副署長林哲宏今天出席例行記者會時表示，觀察上述10年數據變化發現，學生體適能表現有逐年上升趨勢，又以心肺適能的表現增幅最大，代表學生逐漸養成運動習慣。

根據體育署提供數據顯示，國中男生心肺適能秒數98學年度為592.01秒，106學年度大幅降低至544.27秒，代表學生體力逐年進步。

目前國中教育會考共分為15個就學區，其中有11個就學區，在超額比序項目上採行健康體適能項目的積分計算，僅北北基、竹苗、中投、台東未採行。

體育署進行比對分析發現，將體適能列入超額比序採計的11個就學區的國中學生體適能測驗，原本平均是相對較差，但從正式採計前2年開始，各項體適能平均表現開始顯著地提升。

其中，在立定跳遠、800公尺及1600公尺跑走的表現，都反向超越其他並未將體適能列入超額比率的就學區。

林哲宏認為，「這是好現象，代表大家慢慢重視學生體適能。」

體育署舉例，超額比序採計體適能的就學區，103學年度女生800公尺跑走平均276.31秒，但未採計就學區 ，女生800公尺跑走平均慢將近4.64秒。（編輯：戴光育）1110120