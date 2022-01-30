虎虎生風迎新年 中職虎寶寶最盼望健康一整季

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）農曆新年來臨，中華職棒有部分24歲及36歲的「虎寶寶」來到本命年，中央社訪問樂天桃猿翁瑋均及張喜凱、富邦悍將楊晉豪、味全龍拿莫．伊漾，分享過年方式與新年新願望。

在中職5球團中，有最多生肖屬虎球員的球隊是樂天桃猿隊與味全龍隊，桃猿隊陣中1998年出生的「虎寶寶」有投手張喜凱、翁瑋均、蘇俊璋等人，野手廖健富、成晉也屬虎；味全龍因為陣容偏年輕，拿莫．伊漾、黃東淯、趙璟榮等共有7個1998年出生的「虎寶寶」。

還是有少數1986年出生的屬虎球員在職棒中奮鬥，桃猿隊林泓育就是其中之一。雖然比1998年的「虎寶寶」大上一輪，但桃猿隊的「小虎」們都沒有感覺到林泓育比自己大12歲。

翁瑋均說，「學長很照顧我們，不管是私底下、球場上都對我們很好，而且他很愛做菜，烤蛋糕也很好吃，都會分享給我們。」

張喜凱表示，林泓育就像哥哥一樣照顧學弟們，平常都會一起打鬧，得知林泓育比自己大一輪時嚇了一大跳，「完全不會有隔閡，大家都融入在一起，場外就像自己家人一樣，我們休賽季會一起出去露營，胖哥（林泓育）喜歡自己料理，還會自己搭帳棚。」

●「小虎」楊晉豪已有2小孩 是十足女兒傻瓜

雖然1998年生的「虎寶寶」們才未滿24歲，不過也有不少已經當爸爸的球員，像是楊晉豪有2個女兒，大女兒已經1歲半。也因此楊晉豪有著比同齡隊友更成熟的特質，手機相簿更是被女兒們攻占，是十足的「女兒傻瓜」。

楊晉豪表示，現在過年回家，長輩們的重心都在2個小朋友身上，自己更是為了女兒開始向媽媽學料理，拿手菜是煎魚和味噌魚湯，「我們家對魚滿講究的，女兒也都很喜歡吃魚，過年我會負責幾道料理，最想做烏魚子來吃。」

年紀輕輕就當2個孩子的爸，楊晉豪說，「有時候大家會問為什麼要這麼早就生小孩，可是對我來說比較想要早一點有家庭，我很喜歡小孩子。」

楊晉豪指出，當爸爸後自己心態成長很多，「因為小朋友不懂事，真的需要比較多耐心在她們身上，可以體會到很多事情，也都是在學習。」

●過年回家吃團圓飯 拿莫．伊漾最愛自己抓魚

大部分球員在過年時都會回家吃團圓飯，張喜凱會回到烏來泰雅族部落與家人團聚；拿莫．伊漾則是要回花蓮，他表示，因為家裡是基督教家庭，除了發紅包，最重要的是一起上教會，也很期待準備年夜飯食材的過程，「最喜歡自己抓魚。」剛改回原住民名字的他也說，「我很驕傲我是原住民、阿美族！」

雖然台灣習俗中，有屬虎的人不能參加婚喪喜慶的禁忌，不過也是因人而異，大部分球員都沒有遇到太多困擾。翁瑋均表示，自己有聽說過這個禁忌，像是不能去掃墓、別人婚禮，不過「打職業之後就很少去人家婚禮了。」

楊晉豪則指出，「我們家不太會特別去避諱，稍微注意就好。」

至於身為泰雅族的張喜凱，是第一次聽說這個禁忌，不過他笑說，「以後要參加婚禮時可能還是要告知一下對方。」

阿美族的拿莫．伊漾則是有聽過這個禁忌，不過他並不會覺得困擾，「沒有遇過什麼很嚴重的，可能就剛出生的小孩不能去看。」

●準備迎接開訓 虎寶寶們的新年新願望

農曆新年過後各隊就要陸續開訓，談到新年新願望，拿莫．伊漾表示，最重要的是身體健康，且可以一年比一年好，「好一點就好，不用太大幅度，尤其心理部分一定要進步，今年就是要讓自己信心可以打開一點。」

進職棒後受到髖關節傷勢困擾、沒有太多一軍機會的楊晉豪指出，希望身體可以維持一整季的健康。他提到，近2年休賽季時有針對受傷部位做強化、投資自己，「一開始會很急，但後來慢慢體會到這個真的是需要時間去養成，這1、2年慢慢有一些收穫，希望繼續維持。」

翁瑋均本來是球隊先發主力，但去年因為手肘傷勢僅出賽7場，他坦言，去年經過了失落的一季，「照理來講是要展現自己的時候，但這是職業路上必經的過程。」來到新的一年，翁瑋均首要目標是讓手恢復到較好的狀態，之後才會訂定下一階段目標。

張喜凱說，新的一年最重要還是保持健康，也希望在球場上能更穩定一點，情緒起伏不要這麼大，「去年投到後面可能因為疲勞了，容易對自己產生懷疑。」去年張喜凱整季投了75局、拿下5勝6敗，防禦率5.04，他的新球季目標並沒有訂太遠，「希望再美化、進步一點就好。」（編輯：張雅淨）1110130