高中木棒聯賽林盛恩好投 穀保斷平鎮44連勝

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段賽事持續，穀保家商先發投手林盛恩24日用84球主投7局，僅被敲出2支安打、出現3次保送，飆出8次三振無失分，助隊終場以4比1擊敗平鎮高中。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年2月24日

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）高中木棒聯賽第3階段賽事，今天強隊穀保家商強碰平鎮高中，穀保靠著先發投手林盛恩繳出7局無失分好投，飆出8次三振，終場以4比1擊敗平鎮，讓平鎮跨屆44連勝中斷。

第3階段16強賽事是在19日開打，比賽分4組進行，每組取前3名球隊晉級第4階段12強。不過20日至23日的賽程皆因雨順延，從今天開始重新進行賽程。在台體大棒球場的首場賽事，就上演同在C組的青棒強權對戰，穀保推出林盛恩先發，對上平鎮的先發投手黃保羅。

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總計林盛恩用84球主投7局，僅被敲出2支安打、出現3次保送，飆出8次三振，沒有失分，最快球速148公里；接著馮皓投1.2局失1分，沈家羲投0.1局無失分。林盛恩的好投幫助穀保最終以4比1擊敗平鎮，奪下第3階段的首勝，也中斷平鎮在高中木棒聯賽跨屆44連勝。

穀保打線的攻勢都集中在2局上，黃劼希、邱冠維、楊峻豪接連敲安打形成滿壘後，陳睦衡、邱鑫敲出安打，各帶有1分打點，接著黃柏叡再敲安打，送回2分，單局攻下4分，也讓對方先發投手黃保羅僅投1.1局就失4分退場，最終吞下敗投。（編輯：張雅淨）1110224