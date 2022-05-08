樂天桃猿9日補賽 索沙先發迎戰前東家悍將

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊明天安排補賽，主場迎戰富邦悍將隊，派出今年改效力桃猿隊的洋投索沙先發對決前東家，力拚延續連勝戰績，悍將則派出洋投威迪茲先發搶勝。

中華職棒明天在桃園棒球場進行補賽，樂天桃猿隊在主場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊派出前3個球季都效力富邦悍將隊的洋投索沙先發。

索沙今年球季改披猿袍，目前為止，本季二軍先發出賽投4場，總計投21.1局失掉6分責失分，戰績3勝、沒有敗績，防禦率2.53，明天是索沙本季首場一軍先發出賽，對手就是前東家。

桃猿隊開季戰績不錯，上週拿下2連勝、目前戰績14勝6敗1和，排名暫居第一；悍將隊上週吞下2連敗，目前戰績4勝18敗，排名墊底。

悍將隊明天派出洋投威迪茲先發，威迪茲上一場先發出賽對統一獅隊，總計投7局被敲5支安打，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季首勝。

威迪茲本季還沒有與桃猿隊對戰紀錄，去年球季交手1場先發、1場後援，總計投11局失掉3分責失分，戰績1勝、沒有敗績，對戰防禦率2.45，明天先發力拚幫助球隊止敗。（編輯：屈享平）1110508