更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...
生活

一週大事／聯準會升息2碼、美國墮胎權爭辯...

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬4294例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

樂天桃猿9日補賽 索沙先發迎戰前東家悍將

2022/5/8 16:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職樂天桃猿隊明天安排補賽，主場迎戰富邦悍將隊，派出今年改效力桃猿隊的洋投索沙先發對決前東家，力拚延續連勝戰績，悍將則派出洋投威迪茲先發搶勝。

中華職棒明天在桃園棒球場進行補賽，樂天桃猿隊在主場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊派出前3個球季都效力富邦悍將隊的洋投索沙先發。

索沙今年球季改披猿袍，目前為止，本季二軍先發出賽投4場，總計投21.1局失掉6分責失分，戰績3勝、沒有敗績，防禦率2.53，明天是索沙本季首場一軍先發出賽，對手就是前東家。

桃猿隊開季戰績不錯，上週拿下2連勝、目前戰績14勝6敗1和，排名暫居第一；悍將隊上週吞下2連敗，目前戰績4勝18敗，排名墊底。

悍將隊明天派出洋投威迪茲先發，威迪茲上一場先發出賽對統一獅隊，總計投7局被敲5支安打，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季首勝。

威迪茲本季還沒有與桃猿隊對戰紀錄，去年球季交手1場先發、1場後援，總計投11局失掉3分責失分，戰績1勝、沒有敗績，對戰防禦率2.45，明天先發力拚幫助球隊止敗。（編輯：屈享平）1110508

延伸閱讀
洋投索沙再回中職 新球季改效力樂天桃猿
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族