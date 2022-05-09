索沙優質先發拿MVP 悍將吞下本季第19敗

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中職樂天桃猿隊9日迎戰富邦悍將隊，派出洋投索沙（Henry SOSA）（圖）本季首度登板，面對前東家投6.2局無四死球、失1分，好投率隊以4比1拿勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。中央社 111年5月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職樂天桃猿隊今天迎戰富邦悍將隊，派出洋投索沙本季首度登板，索沙面對前東家投6.2局無四死球、失1分，好投率隊以4比1拿下近期3連勝，悍將則是吞下本季第19敗。

中華職棒今天在桃園棒球場進行補賽，樂天桃猿隊主場迎戰富邦悍將隊，派出今年球季改披猿袍的洋投索沙先發；索沙展現壓制力，前6局僅被敲出3支安打、無失分，7局續投有狀況，被申皓瑋、范國宸、蔣智賢接連敲出安打失掉1分，2人出局後退場。

桃猿隊1局就有攻勢，林立選到保送，林泓育遭觸身球保送，朱育賢二壘打先送回1分，再靠著林承飛高飛犧牲打送回第2分。

桃猿隊5局再起攻勢，陳晨威選到四壞保送，再靠著林立、藍寅倫接連安打添分，梁家榮二壘打，送回團隊第4分。

索沙今天總計用90球投6.2局，被敲出6支安打，投出1次三振、沒有四死球，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

索沙接受主場MVP訪問被問起面對前東家的心情時，他表示場外大家都是朋友，但場上就是要盡最大的努力幫助球隊贏球，今年的目標就是跟著球隊一起贏得總冠軍。

桃猿隊總教練曾豪駒受訪表示，索沙今天表現很棒，雖然球速可能不如過去快，但他是很有經驗的投手，感覺也更加的穩定，不會去跟打者硬拚。

林泓育今天首打席就被觸身球保送、提前退場，曾豪駒表示，林泓育沒有傷到骨頭，目前右手還有點腫脹，可能需要休息2至3天。

悍將隊投手威迪茲今天投6局被敲6支安打，投出3次三振、4次四死球，失掉4分皆為責失分，吞下個人本季第3敗，悍將吞下近期3連敗，今天賽後本季23場比賽打完已吞下19敗，排名持續墊底。（編輯：屈享平）1110509

中職樂天桃猿隊9日迎戰富邦悍將隊，洋投索沙（Henry SOSA）（右3）本季首度面對前東家，用90球投6.2局，率隊以4比1拿勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），賽後索沙與樂天女孩跳舞慶祝。中央社 111年5月9日

中職富邦悍將隊9日在樂天桃園球場面對主場樂天桃猿隊，終場以1比4不敵桃猿，吞下近期3連敗，也是本季第19敗。賽後總教練丘昌榮（前左）率球員向外野球迷鞠躬致意後離去。中央社 111年5月9日

中職樂天桃猿隊9日在樂天桃園球場迎戰富邦悍將隊，桃猿隊林泓育（中）首打席就被觸身球保送、提前退場，總教練曾豪駒表示，林泓育沒有傷到骨頭，目前右手還有點腫脹，可能需要休息2至3天。中央社 111年5月9日

中職樂天桃猿隊9日在樂天桃園球場迎戰富邦悍將隊，終場以4比1拿勝，為近期3連勝，賽後選手在場中擊掌致意。中央社 111年5月9日