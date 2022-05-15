索沙優質先發獲MVP 桃猿3轟勝獅拿下7連勝

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中職樂天桃猿隊延續連勝氣勢，15日與統一獅隊交手，投手索沙8局失2分優質先發，率隊以7比2拿下近期7連勝，索沙（圖）獲選單場最有價值球員。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職樂天桃猿隊延續連勝氣勢，今天與統一獅隊交手，朱育賢、藍寅倫、林承飛都開轟，索沙8局失2分優質先發，終場以7比2拿下近期7連勝，索沙獲選單場最有價值球員。

中華職棒統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，獅隊一軍累計7名球員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，今天賽前做出比較大幅度的一、二軍調動，總教練林岳平自主隔離，由首席教練高志綱代理總教練，這是高志綱生涯首次執教。

獅隊今天2局有攻勢，靠著陳鏞基內野安打、犧牲觸擊，再靠著野手選擇、陳重羽適時安打、滾地球，開賽取得2比0領先。

桃猿隊3局追分，陳晨威敲安、盜上二壘，藍寅倫適時安打送回團隊第1分，陳俊秀敲安、朱育賢開轟，3分砲一棒幫助球隊超前比數。

桃猿隊藍寅倫今天手感不錯，4局敲出陽春砲，為個人本季第2轟。桃猿隊6局再起攻勢，林承飛敲出陽春砲，再靠著郭永維安打、盜上二壘，藍寅倫敲出個人單場第4安，再替球隊多添1分。

藍寅倫今天手感燙，單場5打數敲出4支安、貢獻3分打點。桃猿隊先發投手索沙總計用103球投8局，被敲7支安打，投出3次三振，失掉2分責失分，拿下個人本季第2勝，也獲選單場MVP。

江國謙去年季後被桃猿隊釋出，今年加盟獅隊，今天賽前升上一軍，也是首度對前東家投球，中繼投1局，被敲1支安打、無失分。

獅隊先發投手布雷克是去年聯盟勝投王，但本季勝場遲未開張，今天先發投5.2局被敲11支安打，包括3發全壘打，失掉7分都是責失分，吞下本季首敗。獅隊野手陳傑憲今天沒有安打表現，中止連10場出賽敲安。（編輯：唐聲揚）1110515

中職樂天桃猿隊15日與統一獅隊交手，桃猿隊野手藍寅倫（圖）單場敲4安、本季第2轟出爐，貢獻3分打點，打擊手感火燙。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月15日