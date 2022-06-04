中職羅力、索沙同場先發 古久保笑稱：像紅白戰

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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職樂天桃猿隊總教練曾豪駒確診，首席教練古久保健二代理總教練，今天率隊迎戰富邦悍將隊，悍將先發投手羅力、桃猿先發索沙，古久保笑說很像紅白戰，希望今天可以有好結果。

中華職棒樂天桃猿隊受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，陸續傳出確診，總教練曾豪駒也確診，先前停賽7場，昨天復賽首戰由首席教練古久保健二代理總教練，率隊擊敗中信兄弟隊。

古久保健二表示，只是代理職務而已，比賽過程中持續與教練團討論、做出判斷，努力贏下比賽。

古久保健二今天以代理總教練身份迎戰前東家富邦悍將，他笑說沒有什麼特別感覺，之前兩隊已經交手過很多場了，比較特別的是今天的先發投手，悍將是羅力，桃猿隊投手索沙過去也曾效力悍將，古久保健二笑說：「感覺像是紅白戰」。

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面對過去很熟悉的投手羅力，被問起賽前有沒有特別叮嚀什麼，古久保健二表示，林立與羅力對戰成績最好，有叫大家去問林立對戰策略。

桃猿隊染疫球員陸續解隔，今天野手梁家榮解隔，古久保健二表示，這兩天會維持差不多陣容，染疫球員歸隊評估，還是觀察練習狀況和身體狀態，之後投手黃子鵬解隔也是如此，投手隔離期間肩膀處於休息狀態，這部分要特別小心評估，不然容易受傷。（編輯：屈享平）1110604