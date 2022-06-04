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羅力與索沙同場先發很享受 解釋沒續投原因

2022/6/4 21:10
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（中央社記者謝靜雯新北4日電）中職富邦悍將隊洋投羅力回歸，今天本季首場出賽7局無失分、優質先發，率隊以2比0擊敗樂天桃猿隊，與前隊友索沙同場先發，羅力笑說很享受當下，也解釋用球數精簡卻沒往下投的原因。

中職富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將派出羅力本季首場一軍先發，桃猿隊則派出曾效力悍將隊的洋投索沙先發。

羅力今天總計用79球投7局，被敲出6支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，沒有失分，拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）；索沙用97球投6局，被敲出8支安打，投出1次三振、1次保送，失掉2分責失分吞敗。

賽後索沙也有特別到悍將休息區側跟羅力打招呼，談起今天同場先發，羅力表示不會當作是同場較勁，因為對戰的是桃猿隊的打者，知道有個好朋友（索沙）在對面是很好的感覺，很享受當下，知道索沙會拿出最好的表現、自己也是。

羅力今天比賽前半段展現壓制力，5局稍微有狀況，接連被敲安打、觸身球保送，1人出局後被攻占滿壘，最後三振、讓打者敲出右外野方向飛球出局，化解失分危機。

羅力表示，5局面對危機時，想著要把最好品質的球拿出來，積極進攻好球帶、把球壓低，希望可以製造雙殺，最後是用三振化解危機。

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悍將隊總教練丘昌榮表示，羅力二軍自辦練習賽投球局數有突破90顆，今天詢問羅力是否要續投，羅力回覆「下一次」，今天球速雖然沒有到最好，但他是很有經驗的投手、控制力很好。

羅力解釋，因為比賽後半段球的品質明顯下降，手的力量感覺沒有這麼好，如果續投可能造成危機，要以球隊勝利為主要考量，後面還有牛棚投手可以幫忙守成，才沒有選擇往下投，下一次出賽在球數允許範圍內，當然希望可以投越長局數越好。（編輯：張芷瑄）1110604

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