PLG夢想家整體戰力再升級 網羅國手級前鋒周柏臣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北9日電）PLG福爾摩沙台新夢想家季外補強動作頻頻，昨天球團才宣布網羅射手盧冠良，今天又公布國手級大前鋒周柏臣也跟進加盟，也替夢想家戰力帶來大幅升級。

P. LEAGUE+聯盟元年亞軍的福爾摩沙台新夢想家，上季在季後賽首輪不敵衛冕軍台北富邦勇士出局，球團在季外大刀闊斧進行補強。

現年31歲的周柏臣，身高198公分、體重98公斤，過去是台灣男籃常客，擁有豐富的國際賽經驗，過去他長年效力SBL超級籃球聯賽傳統勁旅裕隆納智捷，今夏合約期滿，他決定轉換東家、挑戰新的舞台。

夢想家總經理韓駿鎧表示，周柏臣在國家隊磨練已經超過10年，擁有豐富比賽經驗，周柏臣除有優異防守能力，近年在進攻端也越來越穩定，「非常期待周柏臣能在夢想家持續進步，突破自我。」

周柏臣除感謝球團青睞，也認為夢想家不僅團隊實力雄厚，且隊員彼此團結，他加入後會盡全力協助球隊，跟著所有人的腳步一起持續邁進。

月底將完成婚禮的周柏臣也透露，加盟夢想家後，將與老婆一起搬到台中開啟全新生活，他不僅興奮也很期待，要在滿場球迷面前獻藝。（編輯：戴光育）1110709