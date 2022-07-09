更多編輯台推薦新聞：
整理》安倍晉三遇刺身亡 凶嫌身分動機、政經影響一次看

整理》安倍晉三遇刺身亡 凶嫌身分動機、政經影響一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

PLG夢想家整體戰力再升級 網羅國手級前鋒周柏臣

2022/7/9 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北9日電）PLG福爾摩沙台新夢想家季外補強動作頻頻，昨天球團才宣布網羅射手盧冠良，今天又公布國手級大前鋒周柏臣也跟進加盟，也替夢想家戰力帶來大幅升級。

P. LEAGUE+聯盟元年亞軍的福爾摩沙台新夢想家，上季在季後賽首輪不敵衛冕軍台北富邦勇士出局，球團在季外大刀闊斧進行補強。

現年31歲的周柏臣，身高198公分、體重98公斤，過去是台灣男籃常客，擁有豐富的國際賽經驗，過去他長年效力SBL超級籃球聯賽傳統勁旅裕隆納智捷，今夏合約期滿，他決定轉換東家、挑戰新的舞台。

夢想家總經理韓駿鎧表示，周柏臣在國家隊磨練已經超過10年，擁有豐富比賽經驗，周柏臣除有優異防守能力，近年在進攻端也越來越穩定，「非常期待周柏臣能在夢想家持續進步，突破自我。」

周柏臣除感謝球團青睞，也認為夢想家不僅團隊實力雄厚，且隊員彼此團結，他加入後會盡全力協助球隊，跟著所有人的腳步一起持續邁進。

月底將完成婚禮的周柏臣也透露，加盟夢想家後，將與老婆一起搬到台中開啟全新生活，他不僅興奮也很期待，要在滿場球迷面前獻藝。（編輯：戴光育）1110709

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族