李致霖首度入選U18培訓隊 盼提升球速控球

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U18世界盃棒球賽培訓隊16日持續在三重棒球場進行藍白對抗賽，藍隊中首度入選培訓隊的投手李致霖中繼登板，總計36球投2局，被敲2支安打，投出4次三振、2次保送，失1分責失分，終場藍隊不敵白隊，李致霖無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 111年7月16日

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（中央社記者謝靜雯新北16日電）普門中學投手李致霖首度入選培訓隊，今天在U18藍白對抗賽中繼登板，投2局失1分，李致霖希望能提升球速、控球，下一場登板目標不要有保送，力拚留在正選名單中。

U18世界盃棒球賽培訓隊今天在三重棒球場打藍白對抗賽，藍隊投手李致霖中繼登板用36球投2局，被敲2支安打，投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，藍隊以1比3不敵白隊，李致霖無關勝敗。

李致霖今年暑假升上高二，也是首度入選國家隊培訓隊，他與陣中穀保家商好手林盛恩少棒、青少棒階段都在高雄打球，所以林盛恩也會特別照顧他，提醒投球的細節。

李致霖昨天也有登板後援投2局，被敲2支安打無失分，他表示昨天控球比較不穩定，教練團有提醒把揮臂變短、球控制能力會提升，今天嘗試控球有改善。

首度被選入培訓隊，除了爭取留在正選名單中，李致霖也希望可以提升球速和控球，目前最快球速145公里。

李致霖表示想要多練變速球，但目前變速球還是沒能控進好球帶，在培訓隊想跟平鎮高中投手黃保羅學習，「因為他的投球預備動作很帥、變速球也投得好」，也希望更努力表現，下一場對抗賽出賽、目標不要有保送。（編輯：張芷瑄）1110716