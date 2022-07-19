林佳緯比林安可高中同期更會打 對抗賽2安4打點

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（中央社記者謝靜雯新北19日電）穀保家商林佳緯被看好有選秀首輪實力，在球探眼中比統一獅隊強打林安可同期更會打、攻守平均，今天U18藍白對抗賽2安4打點、壓力釋放，高中最後一年希望更穩定、夢想旅外。

穀保家商外野手林佳緯從高一開始就展現長打能力，高一就敲出約5發全壘打，一直是球隊中心打線人選，高二遇到一段低潮，今年暑假升上高三，也是球探追蹤的焦點，如果明年畢業投入中職選秀，很有機會可以挑戰首輪。

林佳緯攻守平均，可以守中外野，揮棒有力量、打擊力量大、擊球能力好，攻守平均、臂力不錯；獅隊強打林安可高中是投打二刀、打擊天分極佳，在球探眼中，林佳緯比林安可高中同期更會打。

林佳緯此次被選入U18世界盃棒球賽培訓隊，但調整比較慢，前4場比賽打完僅敲出1支安打，今天單場2安貢獻4分打點，他表示，對抗賽打完一半了才敲1支安打、有點壓力，之前跟球的節奏沒有很好，已經慢慢調整回來，希望可以拚進正選名單。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，林佳緯因為調整比較慢、前幾場也打得比較急，自己知道感覺不好，休兵日主動要求特打，今天看起來擊球的感覺有比較好一點了。

林佳緯今年暑假升上高三，自評高中兩年進步多，打擊方面高二全壘打雖然不如高一多，但擊球的確實度有提升，教練也一直提醒，不用想著打大支、擊球確實球自然會飛出去。

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守備方面，林佳緯則認為高一移動速度沒有這麼快，左右守備範圍都有特別加強、也有進步，守備的優點是判斷球的第一瞬間很快、落差不會太大。

高中最後一年，林佳緯希望打擊上不要大起大落，昨天對抗賽也有登板中繼拿下勝投，他笑說：「成為二刀流也是夢想。」至於畢業之後的規劃，林佳緯表示，目前還沒有確定，但最後一年會努力拚，看看有沒有機會挑戰旅外。（編輯：張雅淨）1110719