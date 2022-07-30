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小馬青棒黃保羅先發無失分 桃園平鎮2轟擊敗地主

2022/7/30 12:41（7/30 13:46 更新）
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桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，30日首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，桃園平鎮團隊投打發揮以15比0、4局拿勝。（球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日
桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，30日首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，桃園平鎮團隊投打發揮以15比0、4局拿勝。（球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）桃園市平鎮高中參加美國小馬聯盟世界青棒賽，今天首戰與地主德州聖安東尼奧隊交手，由準職棒球員黃保羅先發投1局無失分，桃園平鎮團隊敲出2轟，投打發揮以15比0、4局拿勝。

以平鎮高中代表的桃園市隊拿下國內王貞治盃青棒賽冠軍，以縣市學校名稱參加美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽，今天首戰與地主德州聖安東尼奧隊（San Antonio Texans）交手。

平鎮首局就有攻勢，靠著接連4次四壞保送擠回1分，陳佳樂三壘打、一棒再拿3分，田明倫開轟，2分砲幫助球隊取得6比0領先，再靠著胡孟智、黃冠倫、黃勇傳、陳致語、李勛傑接連安打延續搶分攻勢，首局就拿下10分。

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平鎮2局繼續搶分，黃勇傳適時安打先拿1分，對方投手控球狀況多，接連保送滿壘時再擠回1分；平鎮3局靠著接連保送、黃冠倫3分砲拉開領先差距、順利拿下比賽勝利。

平鎮今天先發投手為今年選秀首輪獲富邦悍將隊指名的投手黃保羅，開賽雖讓首名打者上壘，接著連抓3個出局數、沒有失分，平鎮2局啟動牛棚，范振宸、林孟佶輪流登板，3人聯手僅被對手敲出1支安打、無失分。（編輯：張芷瑄）1110730

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