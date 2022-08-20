伍鐸建議年資可縮至7年 擁抱摯友羅力給祝福

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中職富邦悍將隊洋投羅力（右）下週將滿9年年資、符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額，但他20日宣布引退；被問起下一個可能達標的味全龍隊洋投伍鐸（左），羅力表示，如果伍鐸以此為目標，他會全力支持。中央社記者謝靜雯攝 111年8月20日

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊洋投羅力將成為符合「羅力條款」第1人，卻決定引退，摯友味全龍隊洋投伍鐸可望成下一人。今天賽前兩人擁抱，談起年資規定，伍鐸認為可以討論縮短至7年。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力下週集滿9年年資、符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額、為史上第一人。但他今天召開記者會宣布引退，被問起下一個可能達標的洋投伍鐸，羅力表示，如果伍鐸以此為目標、他會全力支持。

35歲的伍鐸2015年首度來台效力、加盟中信兄弟隊，2018年轉效力富邦悍將隊、2021年改披龍袍，效力中職年資約7年，距離9年門檻至少還需2年。

伍鐸表示，昨天早上有「線人」跟他說羅力要引退的消息，相信大家聽到的反應都一樣很訝異，曾經的隊友、經常碰面的好友，突然做出這個決定，但伍鐸也提到，羅力的小孩慢慢長大、任何球員都會遇到需要抉擇的時間點，羅力在最好的時間點選擇引退、做出任何決定都替他開心。

羅力預計還有2場先發，8月25日先發對手就是味全龍隊，伍鐸笑說：「會幫羅力挑一個好禮物」，感謝羅力把自己當好朋友，一路上彼此互相提攜，羅力在中職達成百勝里程碑，效力義大犀牛隊時期也跟著球隊拿下總冠軍，任何人可以達成這些成就，都會覺得榮幸。

羅力與伍鐸交情深厚，伍鐸透露在彼此職棒生涯的瓶頸期，都會互相鼓勵、交換意見，兩家人也很熟識，「我們是一輩子的摯友，相信會在不同的場合再碰面。」

被問起挑戰成為「羅力條款」第2人，伍鐸表示如果可以完成會感到榮幸，也在中職打拚很久了，很喜歡中職、喜歡球隊、隊友、球迷，但也提到9年對職棒球員來說不太容易。

伍鐸解釋，中職簽下的洋將年紀約都在27、28歲，9年之後都已經超過35歲，或許7年會是一個比較合理的長度，如果可以縮短年限規定，讓更有能力、更有天份的球員願意更早決定來台，對票房、球迷、洋將的流動率等，相信都會是正面的影響。（編輯：吳協昌）1110820