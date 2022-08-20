「羅力幫我拿過總冠軍」 葉君璋提找洋將新方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

被問起「羅力條款」相關規定，味全龍隊總教練葉君璋（圖）20日表示，年限問題需討論過賽制、通盤考慮中職各項狀況之後再決定，「9年真的是蠻長的，但就我看來，時間長短不是真正的問題」，認為可嘗試開發美國的大學畢業球員。中央社記者謝靜雯攝 111年8月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊總教練葉君璋今天笑說，將引退的富邦悍將隊洋投羅力「幫我拿過總冠軍」，是很難得的球員，但年限長短非真正問題，或許可開發美國的大學畢業球員。

羅力（Mike Loree）9月2日賽後結束中職球員生涯，葉君璋任義大犀牛隊總教練期間帶過羅力，2016年一起拿下總冠軍。

葉君璋表示，羅力還可以投，是很不錯的球員，做什麼事都100％投入，無論對球隊貢獻、團隊向心力或隊友間關係都很好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

被問起「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額規定，葉君璋說，年限問題要考量賽制、通盤考慮中職各狀況後再決定。9年真的很長，但時間長短非真正問題。

他說，中職目前找的洋將歲數都偏大，但很多美國的大學畢業球員雖沒獲美職大聯盟（MLB）指名，相信能力還是很不錯，只是沒去開發，畢竟大家都看年資；如果有好的規定、完整配套，或許這是個方向。（編輯：李明宗）1110820