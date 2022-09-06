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味全龍簽下6年大聯盟資歷洋砲谷德溫 預計再補1人

2022/9/6 15:12
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職味全龍隊宣布簽下具美職大聯盟6年資歷的外野手谷德溫，谷德溫昨天已經抵台，球團表示，預計再補強1名外籍投手，積極備戰下半季。

中華職棒味全龍隊今天發布新聞稿表示，正式簽下具美國職棒大聯盟6年資歷的美國籍外野手谷德溫（Brian Goodwin），選擇背號23號。

球團表示，谷德溫已經在昨天抵達台灣，後續完成隔離檢疫程序、體檢後就會加入球隊，預計將先至二軍調整，最快9月中可以在一軍出賽。

31歲的外野手谷德溫，身高183公分，體重92公斤，右投左打，曾效力過美職華盛頓國民、堪薩斯皇家、洛杉磯天使、辛辛那提紅人、芝加哥白襪隊，於2021年球季還有固定出賽紀錄。

谷德溫大聯盟時期在外野3個位置都有豐富經驗，平均守備率0.982，大聯盟生涯總計出賽429場，累計敲出50支全壘打，158分打點，打擊率2成44。

谷德溫2022年在墨西哥聯盟出賽共32場，打擊率2成39，球團希望谷德溫的加入，能為球隊防守、打擊、跑壘帶來助益。球團也表示，近期預計再補強1名外籍投手，積極備戰下半季。（編輯：張雅淨）1110906

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