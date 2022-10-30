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鋼龍靠找隊友開玩笑緩解情緒 向張政禹美技致意

2022/10/30 21:48
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職季後挑戰賽第2戰味全龍隊先發投手鋼龍風雨中先發，6.1局失1分好投壓制，率隊以4比2擊敗中信兄弟並獲選MVP，他靠找隊友開玩笑緩解情緒，也想向張政禹美技守備脫帽致意。

中華職棒季後挑戰賽味全龍隊今天賽前0勝2敗、居於劣勢，今天比賽背水一戰沒有退路，鋼龍扛先發重責，總計用84球投6.1局，被敲出3支安打，投出5次四死球，失掉1分責失分，幫助球隊拿下關鍵勝利。

今天風雨不小，比賽4局、7局都有因為雨勢暫停，鋼龍先前也有在類似狀況下先發，他表示，今天的情況比上一次好一點，因為雨勢比賽打打停停，坦言4局時心理受到的影響大於技術面，也有直接跟主審反映這樣的雨勢可以繼續投。

今天是沒有退路的比賽，鋼龍表示，雖然大家都說要平常心， 但面對高張力比賽要維持平常心很不容易，今天也會感到生澀、害怕，局間一直找隊友開玩笑，緩解自己的心情。

鋼龍投到7局用球數還沒有很多，他表示，當然會希望像昨天兄弟隊先發投手德保拉一樣可以撐到9局，但開始出現比較多的保送，感謝教練團替他做出艱難的決定。

今天可以有好的結果，鋼龍也把勝利歸功給隊友守備幫忙，包括6局林智勝一壘守下的球，還有9局最後一個出局數，游擊手張政禹美技守備，擋住兄弟反攻氣勢，鋼龍說：「要向張政禹脫帽致意。」

今天比賽雖然沒能達成滿場紀錄，但現場仍湧入9885名球迷。鋼龍表示，球迷越多越好，很享受這樣的氛圍，兄弟也帶了很多球迷入場，希望未來龍隊的球迷越來越多。1111030

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