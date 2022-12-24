林佳緯「情人袋」當幸運物 富邦U18個人獎豐收

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2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北藍隊外野手林佳緯（中）攻守表現俱佳，這次他背上幸運物「情人袋」也帶起好手感，共拿下打擊獎第1名、打點獎和最佳9人外野手獎。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）新北藍（穀保）隊4棒林佳緯上個盃賽打擊表現不如理想，此次富邦U18突然有「靈感」，背上幸運物「情人袋」也帶起好手感，拿下打擊獎第1名、打點獎和最佳9人外野手獎。

2022新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊此次以穀保家商代表參賽，新北藍隊外野手林佳緯也是備受期待的好手，從高一開始就扛起4棒，攻守表現俱佳。

新北藍隊休息區有「亮點」，是林佳緯拜託他的媽媽帶來的原住民傳統配飾「情人袋」。林佳緯解釋，上一個盃賽黑豹旗時打擊沒有發揮，預賽過後感覺突然往下掉、完全找不到手感，富邦U18開打前的選手之夜，突然之間有靈感，拜託他的媽媽帶來「情人袋」當作幸運物。

林佳緯表示，這個比賽有想辦法調整揮棒姿勢，先要求把球擊確實、效果自然會好；扛4棒雖然會有壓力，但從高一就開始打到現在，也知道教練團的期待和信任，不要多想、上場就做好當下可以做到的事情。

林佳緯今天冠軍戰1局敲出安打、帶有1分打點，3局敲出高飛犧牲打，送回球隊第3分，5局也敲出安打，今天單場2安、貢獻2分打點。

富邦U18新北藍隊冠軍戰擊敗新竹市隊、完成5連霸，林佳緯個人獎項也豐收，拿下打擊獎第1名（打擊率5成）、打點獎（8打點）和最佳9人外野手獎，他表示擊球穩定度和跟球的節奏有找回來，至於冠軍戰雖然打擊表現算平常，但守備上有滿意的接球表現。（編輯：陳政偉）1111224