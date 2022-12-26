HBL女子12強預賽 永平開胡27日與南山爭8強門票

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）永平高中歷經HBL高中籃球聯賽12強預賽5連敗後，今天在女子組外卡賽以77比65擊退忠明高中，首勝開張，明天將對決南山爭8強門票，而另一張8強門票，將由苗栗高商對戰金甌女中。

111學年度HBL高中籃球聯賽12強預賽，前5天賽事結束，女子組已有6隊提前晉級8強，剩餘6隊將透過外卡賽，爭奪最後2個8強席次。

外卡賽分兩輪進行，A、B組分組第4南山高中、金甌女中以逸待勞，等待分組第5、6名交叉對決後勝出的隊伍，明天展開外卡驟死戰。

永平高中12強賽5戰全敗，今天外卡賽首輪出戰忠明高中，先發的黃以恬、黃睿昱是108學年度JHBL國中籃球聯賽乙級亞軍永和國中的主戰班底，搭配李玟萱、湯沛晨、賴昀希外圍火力，3人包辦全隊12記三分球。

其中，湯沛晨繳出24分、10籃板，賴昀希19分、6籃板、3助攻、4抄截，而賴昀希個人5記三分球，比對手團隊全場4顆三分球還要多。

永平最終以77比65搶下12強賽首勝，明天將遭遇到南山高中，兩隊曾在預賽碰頭，永平當時以42比95大比分落敗，想要搭上8強末班車，恐怕還有一場硬仗要打。

另一場外卡賽由新竹高商、苗栗高商交手，新竹高商在完成HBL乙級3連霸後，今年挑戰甲級舞台，儘管資格賽4戰全勝晉級，而甲級的壓力也讓部分球員卻步，歷經球員離隊，目前陣中半數都是高一菜鳥，高三球員僅剩楊語蓁。

新竹高商今天外卡賽僅以6人應戰，先發上陣許馨云、楊語蓁都打滿全場，各得29分、14分，但球隊最終仍以60比66落敗，12強之旅告一段落。

苗栗高商從外卡賽首輪出線後，明天將對決金甌女中，力拚8強資格。（編輯：屈享平）1111226