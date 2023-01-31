悍將以賽代訓備戰新球季 丘昌榮談先發投手人選

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（中央社記者謝靜雯嘉義31日電）中職富邦悍將隊今天開訓，總教練丘昌榮寫下心願「努力」，預計安排25場實戰「以賽代訓」，洋投加本土投手預計排出8至10名先發，江國豪會回到先發，也對新秀黃保羅有期待。

中華職棒富邦悍將隊今天在稻江棒球場舉行開訓典禮，總教練丘昌榮寫下心願「努力」，也喊話去年球季表現的不好，今年重新開始好好努力，「希望可以展現我們藍色旋風的力量，相信自己、相信富邦、相信團隊的力量。」

丘昌榮表示，去年的表現其實沒有什麼好多說的，唯一的路就是勤奮努力，把訓練做好、好好比賽，很欣慰球員們休假期間都很自主，訓練幾乎沒有間斷，也希望透過秋訓、春訓讓球員有對職業的認知，知道怎麼去調整。

丘昌榮表示，目前春訓的規劃，預計2月11日起就會有隊內賽，首場對外賽預計17日在斗六棒球場與味全龍隊交手，到開季前包括自辦、對外、官辦熱身賽會有約25場比賽，希望以賽代訓，但還是要看投手群的調整狀況。

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新球季洋投加本土投手預計抓8至10名先發，洋投部分安得勝、艾普勒及肯特定位先發，富藍戈則是中繼，本土先發投手人選有江少慶、陳仕朋、郭俊麟、游霆崴、李子強，另外江國豪會回到先發，去年季中選秀首輪選進好手黃保羅也有機會。

丘昌榮表示，黃保羅雖然才18歲、剛進到職業，但不會設限，也提到黃保羅很早就到新莊開始跟著球隊訓練，但希望大家不需要特別關注他，讓他按照訓練比賽，教練團討論觀察後再看怎麼安排。（編輯：李亨山）1120131