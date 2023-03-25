世新擊敗佛光 UBA女子組4連霸差一步

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）世新大學今天在UBA大專籃球聯賽女子組4強賽，靠著外籍生吉芙在禁區肆虐，繳出21分、18籃板，以80比50輕取佛光大學，率先挺進冠軍戰，距4連霸只差最後一步。

111年學年度UBA大專籃球聯賽4強賽今天在台北小巨蛋登場，尋求公開女一級4連霸世新大學出戰佛光大學，本季兩隊2度交手，都由世新帶走勝利，且2場比賽均大勝對手23分。

世新大學首節以11比10領先，次節靠著奈及利亞外籍生吉芙與伊思尤瑪掌握禁區優勢，加上吉芙單節得分大爆發、包辦13分，趁著佛光進攻當機且失誤過多，半場結束，世新將差距拉開至35比22。

世新儘管外線手感不理想，團隊第3節才投進全場第2記三分球，但靠著內線優勢在禁區頻頻搶分，3節結束已領先多達22分。

佛光末節展開反攻，由陳郁婷聯手開啟一波8比0攻勢，單節獨攬8分，但依舊難敵人手充足的世新，終場世新就以30分之差收下勝利。

世新晉級明天冠軍戰後，將與台師大、文化大學之間的勝方爭奪金盃。

從替補出發的世新外籍生吉芙儘管才大一，此役攻下全隊最多的21分，另有18籃板，伊思尤瑪、楊淑琄、游沁樺各得11分。佛光僅2名球員得分雙位數，分別是連文鈴14分、陳郁婷12分。1120325