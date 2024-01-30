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黃保羅穿18號要對得起這號碼 新球季盼靜穩健康

2024/1/30 14:25（1/30 15:36 更新）
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中職富邦悍將隊投手黃保羅（圖）今年改穿背號18號球衣，18號通常為王牌投手背號，他期許自己對得起這個號碼，30日球團開訓典禮寫下年度心願「靜、穩、健康」，盼今年球季可以更好。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
中職富邦悍將隊投手黃保羅（圖）今年改穿背號18號球衣，18號通常為王牌投手背號，他期許自己對得起這個號碼，30日球團開訓典禮寫下年度心願「靜、穩、健康」，盼今年球季可以更好。中央社記者王騰毅攝 113年1月30日
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（中央社記者謝靜雯嘉義30日電）中職富邦悍將隊投手黃保羅今年改穿背號18號，18號通常為王牌投手背號，黃保羅期許自己對得起這個號碼，他也寫下年度心願「靜、穩、健康」，盼今年球季可以更好。

19歲投手黃保羅是2022年富邦悍將隊首輪指名好手、備受球隊期待，去年4月完成中職生涯初登板，去年一軍出賽2場先發，總計投6局失掉10分責失分、吞下2敗，一軍震撼教育，也更明白自己的不足。

黃保羅表示，每年都有成長，第一年進到職棒是要學習怎麼當一個好投手，去年想辦法把所學發揮出來，今年球季目標就是一定要比之前更好。

黃保羅2022年高中應屆畢業就在首輪被悍將選進，頂著光環，表現也備受外界關注，黃保羅坦言前2年多多少少會有壓力影響，但現在感覺比較沒有壓力了。

黃保羅今天開訓典禮在心願卡上寫下「靜、穩、健康」，他表示，「靜」是希望情緒起伏不要太大、平穩穩定，最重要的是要健康出賽，新球季也從原本的背號0號改穿18號。

去年一軍震撼教育，除了控球和對比賽解讀能力要提升外，黃保羅表示，休賽季主要是身體的強化，加強既有球路，目前牛棚練投數量約30顆，雖然進度算比較慢，但教練團也還沒有明確說實戰時間，距離開季還有一段時間，會慢慢調整。（編輯：張雅淨）1130130

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