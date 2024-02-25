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何幸航大阪馬初體驗 濕冷天氣感受民眾熱情

2024/2/25 21:42（2/25 21:56 更新）
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台灣長跑好手何幸航（前右）25日順利完成人生首場海外全馬賽事，儘管日本大阪當地氣溫低又濕冷，但民眾夾道歡呼的熱情仍讓他印象深刻。（台灣美津濃提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月25日
台灣長跑好手何幸航（前右）25日順利完成人生首場海外全馬賽事，儘管日本大阪當地氣溫低又濕冷，但民眾夾道歡呼的熱情仍讓他印象深刻。（台灣美津濃提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月25日
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（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣長跑好手何幸航今天首度在大阪馬拉松實現人生海外初全馬體驗，儘管賽場低溫濕冷，但在現場民眾夾道歡迎加油聲中，還是順利完賽。

24歲的何幸航曾在2022年全大運拿下男子田徑1萬公尺金牌，畢業後選擇先當兵接著進入職場服務，處於邊工作邊訓練的狀態，這次他感謝贊助商台灣美津濃支持，以及學長陳盛琦提供的訓練課表，才有機會挑戰今年的大阪馬。

大阪馬是日本著名的大型馬拉松賽事之一，賽道沿途行經大阪府廳、道頓堀、大阪京瓷巨蛋、天王寺公園、心齋橋商店街附近等知名景點，最後跑進大阪城衝過終點，今年共有3萬4000名跑者參賽。

何幸航賽後受訪談到，在跑過28公里後體力有些下滑，跑到38公里左腳出現抽筋現象，還直接倒在路旁，「不過當時有日本民眾直接拿消炎噴霧給我，還有裁判來關心，讓我感受到日本的熱情」。

何幸航說，第1次參加大阪馬，沒想到天氣這麼冷，「不過沿途都有很多民眾熱情歡呼加油打氣，而且還會自發性烹煮美食來給跑者吃，感覺真的蠻特別的」。

完成大阪馬後，何幸航預計返台繼續調整，準備在接下來的萬金石馬拉松跑出更好的成績。（編輯：管中維）1130225

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