黃保羅先發5局好投奪生涯首勝 本季心態更進化

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊先發投手黃保羅今天對味全龍隊演出5局無失分、僅被敲1支安打好投，奪生涯首勝。黃保羅賽後說，今年心態更進化，不往負面想，勇敢攻擊好球帶。

悍將晚間在天母球場1局上就靠王正棠、申皓瑋、高國麟接連敲安打，攻下1分；5局上李宗賢敲二壘安打後，王正棠選到保送，申皓瑋再敲安打送回1分，接著范國宸敲出二壘安打，帶有2分打點，終場就以4比0擊退龍隊，拿下本季第2勝。

將滿20歲的黃保羅說，第1局隊友就打下分數，可較安心投球。

黃保羅本季初先發，用86球投5局，僅被郭嚴文敲1支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分，是開季後自隊友羅戈（Nivaldo Apolinar Rodriguez Granagillo）之後，第2名投滿5局的悍將先發投手，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將總教練陳金鋒表示，黃保羅不論控球、準度表現都很好，能完成5局，讓後面的投手不用提早登板。原本設定黃保羅投約85球，之後會先訂在這個數字，希望都能丟到5局，「還年輕，慢慢來。」

賽後還發生小插曲，接下最後一個出局數的三壘手辛元旭忘記，一度將黃保羅生涯首勝球丟到觀眾席，隨後觀眾把球丟回，由投手曾峻岳交給黃保羅，黃保羅笑說：「要收好！」

黃保羅談及進到第2個完整球季時表示，去年會想東想西，今年較敢往好球帶丟，心態不會想太多，不會往負面方向走，較穩定一點；陳金鋒說，黃保羅今年心情較篤定，上場不會那麼急，「照著自己的節奏來。」（編輯：李明宗）1130411

中華職棒富邦悍將隊本土投手黃保羅11日在天母球場先發上陣，主投5局無失分，僅被敲1支安打，助隊完封味全龍隊、拿下勝利，賽後獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 113年4月11日

中華職棒富邦悍將隊本土投手黃保羅（圖）11日先發主投5局無失分，助隊奪勝也拿下生涯首勝，不過首勝球卻一度被隊友拋向看台，在隊友幫忙呼喊下，球總算回到黃保羅手上。中央社記者張新偉攝 113年4月11日

中華職棒11日在天母棒球場由味全龍隊與富邦悍將隊交手，6局下龍隊打者吉力吉撈．鞏冠敲出左外野高飛球，遭悍將左外野手王正棠（圖）接殺出局。中央社記者張新偉攝 113年4月11日

中華職棒11日晚間在天母棒球場進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，悍將終場以4比0完封龍隊，賽後選手辛元旭（左2）等人在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年4月11日

中華職棒11日在天母棒球場進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，5局上，悍將范國宸敲出二壘安打帶2分打點，悍將單局攻下3分，終場就以4比0擊退龍隊。中央社記者張新偉攝 113年4月11日