何恆佑任台灣隊長 棒球U23世界盃高興再與周宗志同隊

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天開始進行練習賽，備戰9月賽事，這次台灣隊長由中職統一獅隊何恆佑扛下，他表示，希望可以讓球隊更有凝聚力，也很高興能與教練周宗志再度一起奮戰。

U23世界盃棒球賽將於9月6日至15日在中國紹興舉行，這次台灣隊選進10名職棒好手，其中統一獅隊22歲選手何恆佑是陣中年紀最大，被欽點擔任「台灣隊長」。對此台灣隊總教練郭李建夫表示，因為何恆佑比較有經驗，而且守一壘，在場上搭配教練指示比較得心應手。

何恆佑表示，剛好自己年紀最大，而且在穀保家商時期有給投手教練周宗志帶過，之前在穀保時也曾擔任過副隊長，「希望可以帶動氣氛，讓投手、野手之間的距離不要太遠，讓大家凝聚力好一點。」這次何恆佑將以一壘守位為主，並扛下中心棒次。

不過何恆佑也指出，現在跟學生時期比較不一樣，「大家都是成年人了，知道自己要做些什麼。」對於這次入選U23代表隊，何恆佑說：「也是代表國家的榮譽，而且很高興可以再跟周教練（周宗志）同隊，沒想到可以再度一起比賽。」

何恆佑是在2020年透過選秀加入獅隊，本季目前在一軍出賽25場，62打數敲出13支安打，包含1發全壘打，為職業生涯首轟，打擊率2成10。（編輯：張雅淨）1130822