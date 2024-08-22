本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

何恆佑任台灣隊長 棒球U23世界盃高興再與周宗志同隊

2024/8/22 14:28（8/22 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U23世界盃棒球賽將在9月於中國紹興開打，這次台灣隊選進10名職棒好手，其中中職統一獅隊22歲選手何恆佑（圖）是陣中年紀最大，被欽點擔任「台灣隊長」。中央社記者楊啟芳攝 113年8月22日
U23世界盃棒球賽將在9月於中國紹興開打，這次台灣隊選進10名職棒好手，其中中職統一獅隊22歲選手何恆佑（圖）是陣中年紀最大，被欽點擔任「台灣隊長」。中央社記者楊啟芳攝 113年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天開始進行練習賽，備戰9月賽事，這次台灣隊長由中職統一獅隊何恆佑扛下，他表示，希望可以讓球隊更有凝聚力，也很高興能與教練周宗志再度一起奮戰。

U23世界盃棒球賽將於9月6日至15日在中國紹興舉行，這次台灣隊選進10名職棒好手，其中統一獅隊22歲選手何恆佑是陣中年紀最大，被欽點擔任「台灣隊長」。對此台灣隊總教練郭李建夫表示，因為何恆佑比較有經驗，而且守一壘，在場上搭配教練指示比較得心應手。

何恆佑表示，剛好自己年紀最大，而且在穀保家商時期有給投手教練周宗志帶過，之前在穀保時也曾擔任過副隊長，「希望可以帶動氣氛，讓投手、野手之間的距離不要太遠，讓大家凝聚力好一點。」這次何恆佑將以一壘守位為主，並扛下中心棒次。

不過何恆佑也指出，現在跟學生時期比較不一樣，「大家都是成年人了，知道自己要做些什麼。」對於這次入選U23代表隊，何恆佑說：「也是代表國家的榮譽，而且很高興可以再跟周教練（周宗志）同隊，沒想到可以再度一起比賽。」

何恆佑是在2020年透過選秀加入獅隊，本季目前在一軍出賽25場，62打數敲出13支安打，包含1發全壘打，為職業生涯首轟，打擊率2成10。（編輯：張雅淨）1130822

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：