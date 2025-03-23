申皓瑋熱身賽打擊率破4成狀態佳 鋒總讚：慢慢長大

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職富邦悍將隊外野手申皓瑋今天單場敲3安、官辦熱身賽打擊率破4成，總教練陳金鋒稱讚「慢慢長大」。申皓瑋盼一年比一年好，把球打強勁，擊球甜蜜點打好，安打率就會提升。

悍將今天官辦熱身賽與中信兄弟交手，團隊敲出13支安打攻勢串聯，終場以6比0搶勝；先發中外野手申皓瑋今天4打數敲出3支安打，官辦熱身賽打擊手感維持不錯，目前打擊率4成14。

悍將總教練陳金鋒表示，申皓瑋持續修正狀況，有感覺他「慢慢長大，知道自己在幹嘛」，也有目標，過去累積很多失敗經驗，知道怎麼成為一個好的球員，看到申皓瑋持續朝目標前進，希望新賽季可以繼續保持。

申皓瑋提到，目前備戰狀況佳，跟球、看球的感覺不錯，雖然一開始進入實戰時沒有打得很好，但有在重量訓練、爆發力上多做訓練，打擊教練也有幫忙拉高訓練量，目前狀況不錯。

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被問起覺得還可以更好的部分是什麼，申皓瑋表示，希望可以確實把球打強勁，打到球的甜蜜點、提升安打率。

聽到陳金鋒稱讚他「慢慢長大」，申皓瑋害羞回應「謝謝」，也表示打職棒就是希望一年比一年好，去年球季無論好壞都已結束，還有很多不足的地方，要下功夫想辦法變得更好。（編輯：張雅淨）1140323