睽違6年 北韓首辦平壤國際馬拉松迎外國跑者

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（中央社首爾6日綜合外電報導）北韓今天將舉辦平壤國際馬拉松，這個孤立國家因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停舉辦這項大型活動後，時隔6年首次迎來外國跑者。

根據北韓國營媒體中央通信社（KCNA）和「勞動新聞」（Rodong Sinmun）報導，來自中國、羅馬尼亞和其他國家的運動員已相繼抵達北韓，參加平壤國際馬拉松。

根據位於北京的高麗旅行社（Koryo Tours）總經理柯克里爾（Simon Cockerell）在Instagram（IG）貼文，平壤的街道和遊憩區，4日和5日約有200名遊客進入平壤，來自海外的跑者在平壤一家飯店裡為今天登場的賽事備戰。

高麗旅行社是平壤國際馬拉松的官方合作夥伴，協助安排國際遊客報名參賽等流程。

北韓這個孤立國家在2020年疫情爆發時封鎖邊境，自2023年起逐步緩慢解除相關限制。

北韓允許一些俄羅斯旅行團入境，但首都平壤尚未開放常規旅遊。

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根據高麗旅行社，這場馬拉松是一條往返路線，穿過平壤市中心、途經當地地標，再到市中心外的郊區，最後回到體育場，並有5萬名當地居民在場觀賽。

平壤國際馬拉松賽是紀念北韓已故領袖、現任領導人金正恩祖父金日成4月15日誕辰的活動之一。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140406