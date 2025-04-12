董子恩生涯首支三壘打情緒亢奮 笑稱腳程不算最慢

（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職富邦悍將隊董子恩昨天8局敲出生涯首支三壘打、情緒振奮，他認為悍將隊中安靜的人偏多，希望拿出激情活絡氣氛，董子恩給人腿不快的印象，但他笑回：「沒有很快但也沒到很慢啦。」

悍將隊野手董子恩昨天與台鋼雄鷹隊比賽，球隊2比1領先、8局下率先敲出三壘打，上壘後情緒振奮，再靠著孔念恩安打跑回分數，回到休息區還是維持亢奮情緒。

董子恩表示，比賽前半段打得蠻悶的，擊球沒有做好，前一局悍將得分超前，8局身為首名打者就可以站上距離本壘最近的壘包、所以很亢奮，也提到悍將球隊中安靜的人多，雖然平時自己也算安靜的人，但那個時間點希望可以拿出激情、活絡氣氛。

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董子恩過去給人腿不快的印象，被問起隊內測跑速落在哪個區間，他笑說中間，也可以說中後，雖然不算快，但也沒有到真的很慢，再被追問，那比哪些隊友快，董子恩笑說：「不要特別說啦！大家都是比快，沒有人在比慢的啦。」

董子恩敲出中職生涯首支三壘打，他直說是運氣好，剛好打到牆上，外野手沒有這麼好處理，打出去跑到一半才發現有機會拚三壘打，過去也曾連跑三個壘包，從一壘奔回本壘，「不管跑幾個壘包，只要是全速衝都會喘。」（編輯：李亨山）1140412