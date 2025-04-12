加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雙北桃竹苗7縣市大雷雨特報 防強陣風溪水暴漲
首頁 / 運動

張育成開轟攻破艾速特 讓對手更有情緒自亂陣腳

2025/4/12 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職富邦悍將隊今天與台鋼雄鷹隊交手，悍將張育成首局敲出3分砲、為個人本季第2轟；張育成觀察雄鷹先發投手艾速特情緒多，是個人特色，策略是讓對方有情緒、自亂陣腳。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰雄鷹隊首局就有攻勢，1局下張育成從雄鷹隊先發投手艾速特（Eric Stout）手中敲出3分砲，幫助球隊取得領先，悍將終場以6比3搶勝。

張育成賽後受訪表示，首局得點圈機會上場有點緊張，畢竟近況不算很好，當下希望推進壘上跑者，鎖定到內角直球、節奏掌握不錯，很開心打成全壘打。

張育成先前因落枕影響出賽，他表示目前身體恢復90%，雖然還是有一點點緊繃，但場上沒有太大影響，會繼續努力。

google news透過 Google News追蹤中央社

至於與艾速特對戰，張育成也提到，艾速特的球不錯，但悍將的打者也都積極攻擊；張育成也知道艾速特場上情緒比較多，但認為那是艾速特的特色、也沒辦法去改變他，「我們能做的就是攻破他，讓他更有情緒、讓他自己投倒。」

悍將開季10場比賽打完，今天是首度在首局就得分，張育成也笑說，如果可以的話，當然希望每局都得分、1到9棒都可以開轟。（編輯：龍柏安）1140412

張育成
力亞士6局無失分生涯首勝獲MVP 悍將主場4連勝張育成脖子不適連2天未先發 已無緣全勤很自責
艾速特
艾速特先發7局無失分獲MVP 雄鷹擊退桃猿2連勝吳念庭3安3打點手感佳 雄鷹官辦熱身賽中止3連敗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：