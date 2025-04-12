張育成開轟攻破艾速特 讓對手更有情緒自亂陣腳

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（中央社記者謝靜雯新北12日電）中職富邦悍將隊今天與台鋼雄鷹隊交手，悍將張育成首局敲出3分砲、為個人本季第2轟；張育成觀察雄鷹先發投手艾速特情緒多，是個人特色，策略是讓對方有情緒、自亂陣腳。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰雄鷹隊首局就有攻勢，1局下張育成從雄鷹隊先發投手艾速特（Eric Stout）手中敲出3分砲，幫助球隊取得領先，悍將終場以6比3搶勝。

張育成賽後受訪表示，首局得點圈機會上場有點緊張，畢竟近況不算很好，當下希望推進壘上跑者，鎖定到內角直球、節奏掌握不錯，很開心打成全壘打。

張育成先前因落枕影響出賽，他表示目前身體恢復90%，雖然還是有一點點緊繃，但場上沒有太大影響，會繼續努力。

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至於與艾速特對戰，張育成也提到，艾速特的球不錯，但悍將的打者也都積極攻擊；張育成也知道艾速特場上情緒比較多，但認為那是艾速特的特色、也沒辦法去改變他，「我們能做的就是攻破他，讓他更有情緒、讓他自己投倒。」

悍將開季10場比賽打完，今天是首度在首局就得分，張育成也笑說，如果可以的話，當然希望每局都得分、1到9棒都可以開轟。（編輯：龍柏安）1140412