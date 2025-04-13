黃保羅用球數偏多待克服 鋒總看見成長讚心態穩

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將隊投手黃保羅本季目前為止，2場出賽都投5局，總教練陳金鋒看見成長稱讚心態穩定，但有用球數偏多問題須克服，盼能拉長投球局數；至於陳仕朋傷勢反覆仍須持續測試。

悍將隊本土投手黃保羅是開季先發投手輪值，目前為止2場出賽，都是先發投5局失1分、無關勝敗；陳金鋒稱讚，黃保羅表現已經很好了，但也點出前一場出賽前3局用球就超過60顆有點偏多，如果可更精簡更好。

陳金鋒表示，會請投手教練協助，希望克服用球數一下子拉太高問題，每局用球數降低，才有辦法拉長投球局數。黃保羅目前生涯最長投球局數，為2024年7月27日投6.2局。

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陳金鋒也看到黃保羅成長，面對比賽的心態慢慢穩定下來，不像之前遇到狀況比較容易急躁，這也是做得比較好的地方。

至於悍將另一名本土投手陳仕朋狀況，陳金鋒表示，陳仕朋狀況與之前差不多，持續有在牛棚練投，但傷勢反反覆覆；但整體而言，狀態還是有慢慢往上，目前還沒有進入實戰投打練習（Live BP），要一個一個階段測試狀況。（編輯：陳仁華）1140413