中職富邦悍將春日探險主題日 KID、溫妮化身應援團

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊將於26、27日推出「春日探險」主題日，26日將邀請人氣網路節目「木曜4超玩」主持人KID、溫妮體驗一日新莊棒球場的啦啦隊。

悍將26、27日將於主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，推出「春日探險」主題日，邀請大小朋友背上探險背包，在春光爛漫的週末展開一場驚奇與感動交織的冒險之旅，人氣百萬YouTube節目「木曜4超玩」，一日系列挑戰各行各業累積許多「木曜粉」，KID、溫妮藉由「木曜4超玩」一日系列合體演出將在悍將主場登場。

26日溫妮化身「一日Fubon Angels」參與開場舞演出，比賽中更將首次登上應援舞台，與悍將啦啦隊一起為悍將熱血應援；KID則將擔任「一日小小團長」，與球迷一同替悍將加油助陣。兩人已秘密參與應援團練習，賽前將擔任開球嘉賓揭開比賽序幕。

悍將新聞稿表示，新莊棒球場春日探險，以春日花、樹木的拍照區設置區有滿滿的荒野元素，更邀請到「蛻變公告板」、「台灣昆蟲館」2大自然科學品牌設展，展示活體甲蟲、爬蟲類動物與刺蝟等可愛哺乳類，結合教育與娛樂，讓悍將家人們進場不只是看棒球，也能認識豐富自然生態。

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HBO原創影集「最後生還者」第2季將於14日在Max平台上線，台灣大哥大為Max在台的首波合作夥伴，推出Max電信優惠方案。改編自人氣暢銷遊戲的「最後生還者」響應悍將冒險精神，與富邦聯名推出「最後生還者 探險隊小袋」，26日為春日綠、27日則為探險黑，兩日風格不同，值得收藏。

此外，兩日入場球迷皆可獲得黑松茶花焙香麥茶，只要於進場贈品攤位出示闖關卡即可兌換1個，每人每卡限領1個、不可代領。更多活動資訊，將陸續於富邦悍將官方粉絲團公布。（編輯：李錫璋）1140415