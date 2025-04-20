加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／德國女籃隊長來台打職籃 瑪麗擁抱新文化再出發：在這裡真的很快樂
首頁 / 運動

悍將勝兄弟中止跨季客場13連敗 鋒總：細節可以更好

2025/4/20 18:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊投手黃保羅今天6.2局無失分好投，打線9局上突破，高國麟適時安打送回致勝分，率隊1比0擊敗中信兄弟；悍將中止跨季客場13連敗，總教練陳金鋒則認為還有很多細節可以更好。

悍將力拚中斷連敗紀錄，今天派出本土投手黃保羅先發，開賽連抓5個出局數，直到2局下2人出局後對江坤宇投出四壞保送，才首度讓對手上到壘包，4局下2人出局後也對陳俊秀投出保送，但都沒讓兄弟打者延續攻勢。

黃保羅前6局都沒被敲出安打，7局下被許基宏敲出二壘打，接著抓下2個出局數後，再保送江坤宇退場；悍將換上後援投手富藍戈（Enderson Franco）登板，三振抓下此局第3個出局數、化解失分危機。

黃保羅今天總計用97球投6.2局僅被敲出1支安打，投出8次三振、3次四壞保送，無失分，無關勝敗，三振數為個人生涯單場新高。

悍將比賽前半段打線受制於兄弟先發投手盧孟揚沒有拿下分數，7、8局雖然也有安打，但缺適時一擊，9局上突破兄弟後援投手黃恩賜，申皓瑋內野安打、犧牲觸擊推進，高國麟關鍵安打送回致勝分，高國麟獲選單場MVP。

悍將賽前本季客場10戰全敗、跨季客場13連敗，今天終於中斷紀錄，也中止近期5連敗；高國麟單場2安1打點、為勝利打點，獲選單場MVP。

google news透過 Google News追蹤中央社

悍將總教練陳金鋒表示，勝利是大家共同努力成果，但比賽中還是有很多缺失，也有感受到因為球隊處於連敗，在得點圈有人的時候，大家想要求表現反而變得很緊繃，很多細節可以做得更好。

被問起客場勝場終於開張，是否有鬆口氣感覺，陳金鋒表示，沒有所謂的鬆口氣，每天都還是要面對比賽，勝負都是結果論。（編輯：陳仁華）1140420

#江坤宇
#高國麟
#陳金鋒
#黃保羅
黃保羅
黃保羅用球數偏多待克服 鋒總看見成長讚心態穩黃保羅休賽季增重盼增續航力 目標單季至少投80局
高國麟
高國麟致勝安獲MVP 解釋跑壘失誤稱讚江坤宇守得好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：