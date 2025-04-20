悍將勝兄弟中止跨季客場13連敗 鋒總：細節可以更好

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊投手黃保羅今天6.2局無失分好投，打線9局上突破，高國麟適時安打送回致勝分，率隊1比0擊敗中信兄弟；悍將中止跨季客場13連敗，總教練陳金鋒則認為還有很多細節可以更好。

悍將力拚中斷連敗紀錄，今天派出本土投手黃保羅先發，開賽連抓5個出局數，直到2局下2人出局後對江坤宇投出四壞保送，才首度讓對手上到壘包，4局下2人出局後也對陳俊秀投出保送，但都沒讓兄弟打者延續攻勢。

黃保羅前6局都沒被敲出安打，7局下被許基宏敲出二壘打，接著抓下2個出局數後，再保送江坤宇退場；悍將換上後援投手富藍戈（Enderson Franco）登板，三振抓下此局第3個出局數、化解失分危機。

黃保羅今天總計用97球投6.2局僅被敲出1支安打，投出8次三振、3次四壞保送，無失分，無關勝敗，三振數為個人生涯單場新高。

悍將比賽前半段打線受制於兄弟先發投手盧孟揚沒有拿下分數，7、8局雖然也有安打，但缺適時一擊，9局上突破兄弟後援投手黃恩賜，申皓瑋內野安打、犧牲觸擊推進，高國麟關鍵安打送回致勝分，高國麟獲選單場MVP。

悍將賽前本季客場10戰全敗、跨季客場13連敗，今天終於中斷紀錄，也中止近期5連敗；高國麟單場2安1打點、為勝利打點，獲選單場MVP。

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悍將總教練陳金鋒表示，勝利是大家共同努力成果，但比賽中還是有很多缺失，也有感受到因為球隊處於連敗，在得點圈有人的時候，大家想要求表現反而變得很緊繃，很多細節可以做得更好。

被問起客場勝場終於開張，是否有鬆口氣感覺，陳金鋒表示，沒有所謂的鬆口氣，每天都還是要面對比賽，勝負都是結果論。（編輯：陳仁華）1140420