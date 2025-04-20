黃保羅6.2局8K好投看見成長 挑戰無安打可遇不可求

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）富邦悍將投手黃保羅今天先發對中信兄弟7局才被敲出安打，總計6.2局8K無失分，優質先發無關勝敗，總教練陳金鋒看見成長。對於挑戰無安打，他坦言，有機會想拚，但可遇不可求。

中職富邦悍將在台北大巨蛋與中信兄弟交手，派出21歲本土投手黃保羅先發，前6局僅讓兄弟打者靠著四壞保送上壘、沒有失分，直到7局被首名打者許基宏敲出二壘打，2人出局後再投出保送退場。

黃保羅總計用97球投6.2局僅被敲出1支安打，投出8次三振、3次四壞保送，無失分，無關勝敗，三振數為個人生涯單場新高。悍將終場以1比0搶勝。

悍將總教練陳金鋒稱讚黃保羅今天控球、變化球都很好，可以將球投到不好打的位置。至於是否想過讓黃保羅挑戰無安打，陳金鋒表示，年輕的球員如果有機會或許可以挑戰，但還是要看用球數。

陳金鋒坦言，黃保羅7局被敲出安打當然會覺得可惜，今天投這麼好但球隊的攻擊沒有幫助黃保羅，也看見黃保羅的成長，比賽穩定度越來越高，有危機與打者對決也進步很多。

黃保羅表示，今天被打安打那球是指叉球，應該是有被鎖定，自認這場比賽做得好的地方是球的位置有投出來、用球數沒有很多，好球偏差不會太多。

被問起有沒有想過無安打比賽，黃保羅表示，投到中後段知道還沒有被打安打，但也知道一定會被打，沒有想很多，無安打比賽很難，前一次投無安打比賽應該是國中了，如果有機會，身為投手當然會想要挑戰，但紀錄可遇不可求，隨緣。

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球隊處於連敗低迷狀態，黃保羅表示，大家都想要贏，還是要想辦法做好該做的事情，身為先發投手就是希望球隊可以維持平手、領先的狀態，不要讓球隊落後。

兄弟投手盧孟揚先發也有好表現，投6局被敲出2支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，無失分、也無關勝敗。黃保羅表示，賽後有稍微致意，「有對他比個讚」。（編輯：管中維）1140420