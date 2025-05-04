NBA約基奇準大三元 金塊擊沉快艇晉級

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（中央社記者陳容琛台北4日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天靠著球星約基奇（Nikola Jokic）繳出「準大三元」16分、10籃板、8助攻，在季後賽首輪決勝第7戰以120比101擊敗洛杉磯快艇，晉級西區準決賽。

力拚重返冠軍榮耀的金塊，本季在7戰4勝制的季後賽首輪與快艇正面交鋒，前役未能提前結束系列戰的情況下，雙方前6戰打完形成3比3平手，必須在今天的決勝第7戰一較高下，此役回到主場的金塊克服開局落後劣勢，在第2節順利逆轉戰局，帶著雙位數領先進入中場休息。

易籃後，靠著布勞恩（Christian Braun）、小波特（Michael Porter Jr.）輪番飆進外線，金塊一開始就狂轟17比0攻勢，而且還頻頻製造對手失誤，打得快艇毫無招架之力，讓分差瞬間擴大，甚至金塊一度領先超過30分，早早奠定勝基，最後以19分之差獲勝，確定晉級西區準決賽。

此役金塊先發5人得分全數達到雙位數，其中當家球星約基奇貢獻「準大三元」16分、10籃板、8助攻，數度與隊友上演接力灌籃的高登（Aaron Gordon）攻下全場最高22分，至於板凳出發的衛斯布魯克（Russell Westbrook），則繳出16分、5籃板、5助攻、5抄截的全能成績單。

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季後賽前臨時接下總教練重任的艾德曼（David Adelman），賽後接受媒體聯訪時透露，很開心贏得最後的勝利，並形容這是令人印象深刻的系列戰。不過他提到並未有太多心情回味，因為必須將目光放在下一輪的對手奧克拉荷馬雷霆。

艾德曼補充，前幾天與好友閒聊時談到只要季後賽首輪出線，將對上例行賽戰績68勝14敗的雷霆，沒想到好友「潑冷水」直言雷霆應該是72勝，亦即金塊將在西區準決賽遭到橫掃，讓他忍不住笑說，「真是謝謝你兄弟。」（編輯：管中維）1140504