中職花蓮戰因雨改補賽週天母打 嘉義市也延賽

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒今天原訂在花蓮棒球場由味全龍迎戰富邦悍將的賽事，受到雨勢影響無法進行比賽，聯盟宣布延賽至補賽週進行，且地點改到天母棒球場；另外在嘉義市棒球場的賽事也延賽。

中職今天原本3地開打，包括在花蓮棒球場、桃園棒球場及嘉義市棒球場，不過聯盟公告，在花蓮球場的賽事受到雨勢影響無法進行比賽，本場賽事將延至補賽週進行補賽，比賽地點改至天母棒球場，確切時間待後續公告。

本季中職在花蓮棒球場共安排5場賽事，上一個系列戰在5月由統一獅隊迎戰富邦悍將，共3場賽事中，5月11日的比賽因雨延至6月28日在台南棒球場進行補賽；昨天花蓮賽事順利進行，不過今天賽事延賽並改至天母球場進行，本季中職花蓮賽事結束。

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此外，在嘉義市棒球場由統一獅迎戰台鋼雄鷹的賽事，也受雨勢影響無法進行，本場賽事將延至補賽週、原場地嘉義市棒球場進行補賽，確切時間待聯盟後續公告。

目前戰績由統一獅隊暫居第1名，接著味全龍、中信兄弟以1場勝差並列第2名，樂天桃猿則是落後獅隊2.5場勝差、台鋼雄鷹落後4.5場勝差，最後富邦悍將落後12場勝差。（編輯：李亨山）1140604