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張政禹調適心情回歸一軍 坦言前幾天仍失眠

2025/6/8 15:14（6/8 15:26 更新）
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中華職棒味全龍隊張政禹（圖）日前開車發生交通事故，對方傷勢嚴重，隔天就被下放二軍調適心情，8日重新回歸一軍。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月8日
中華職棒味全龍隊張政禹（圖）日前開車發生交通事故，對方傷勢嚴重，隔天就被下放二軍調適心情，8日重新回歸一軍。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年6月8日
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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職味全龍隊張政禹日前發生交通事故、對方傷勢嚴重，因此到二軍調適心情，今天回歸一軍。張政禹坦言，前幾天還是沒辦法睡覺，但對方的腳已經可以動了，他也有到醫院關心。

張政禹在5月28日於桃園棒球場旁發生交通擦撞事件，駕駛汽車撞到機車，雖然第一時間主動完成報案，檢測酒測值為零，不過因為對方受傷，他相當難過自責，因此龍隊在隔天將他下放二軍調適心情。

經過10天後，張政禹今天回歸一軍、先發擔任游擊手，賽前龍隊總教練葉君璋表示，「畢竟是一個事故，尤其對方看起來受傷很嚴重，可以理解他的心理不舒服，但之後知道對方身體好轉了，心情壓力就會減少，看他的表情就知道了。」

張政禹表示，現在心情調適已經比較好一點，「但還是會想到，前幾天還是沒辦法睡覺，比較焦慮一點，首先要知道他恢復的狀況。」

張政禹指出，一開始對方開刀完之後，下半身是否會癱瘓還不是很明朗，「但過了5、6天後他的腳可以動了，前2天也有去看他，了解一下狀況。」

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張政禹非常關心對方的傷勢、復健狀況，並表示「希望他可以順順利利復健完，球員也都知道復健是很辛苦的事情。我也有打電話過去跟他說復健會很痛苦，每天都要做一樣的事情，有大概說要怎麼復健，希望他的心態可以正向一點。」

經過調適後再度回到一軍戰場，張政禹指出，「這還是我的工作，還是要專心工作，場下的事情等工作結束再談，在場上盡量不要想到這些事情，把手上事情先做好。」至於打擊手感，他表示，應該過個幾場，甚至今天就可以找回來。（編輯：張雅淨）1140608

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張政禹駕車桃園擦撞機車 20歲男騎士骨裂中職天母戰雨勢不斷延賽 張政禹下二軍調適心情
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