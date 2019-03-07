綠島監獄受刑人自縊亡 典獄長：計畫性尋短

（中央社記者李先鳳台東縣7日電）台東綠島監獄昨天發生受刑人自縊身亡的憾事，綠島監獄典獄長莊國勝受訪表示，死者患有嚴重情緒障礙，計畫性尋短，檢察官今天已相驗完畢，家屬也無異議將遺體領回。

莊國勝說，死者吳姓受刑人患有嚴重情緒障礙，需定期服藥，家庭不健全，多年都無家人來探監，是獄方關懷的對象。前天上午，吳姓受刑人在運動時間跟管理人員說，吃了藥精神不佳，要休息而沒外出。

昨天上午，吳姓受刑人也以同樣理由要求留在房內，管理員呈報後再讓他留在房內睡覺。

莊國勝說，管理人員都有巡查，並沒發現異常，直到發現吳姓受刑人頭部垂下，趕緊入房查看，才發現吳姓受刑人利用枕頭巾撕成條狀，然後蓋著棉被平躺自縊，當時已休克，經CPR（心肺復甦術）與AED（自動體外心臟去顫器）急救，再由消防隊救護車送至衛生所急救仍不治。

現場未發現遺書，莊國勝表示，吳姓受刑人身背48案，還有27年6個月的刑期，加上曾因與其他受刑人發生衝突，須賠償新台幣2萬5000元，案子還在審理，研判可能造成他想不開。

根據媒體報導，一名曾在監所工作的人說，綠島監獄24小時都有監視器監看，且每15分鐘場舍人員還會巡房一次，受刑人在這種情況下還能夠尋短，獄方管理過於散漫、嚴重失職。

對此莊國勝表示，管理人員依照勤務管理，吳姓受刑人利用這種方式尋短應是計畫好的，不能怪罪管理人員。家屬也無異議領回遺體，因為天候影響，綠島船期要到下週一，已安排相關人員給予家屬必要協助。

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